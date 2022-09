Separazione Nara-Icardi

Wanda annuncia la separazione da Icardi: ''L’ho fatto per la mia salute mentale''

Wanda Nara ha preso la decisione di separarsi, Mauro Icardi non voleva.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/09/2022 - 13:18:47 Letto 670 volte

Wanda Nara ha preso la decisione di separarsi, Mauro Icardi non voleva. “L’ho fatto per la mia salute mentale” ha spiegato l’agente del calciatore che si è appena trasferito in Turchia con tutta la famiglia.

La comunicazione ufficiale dell’addio è avvenuta tramite social come un fulmine a ciel sereno dopo mesi di continue smentite da parte dei diretti interessati. “Fa male, ma dovevo farlo, per la mia salute mentale. Ho dovuto essere egoista e ho scelto me stessa” ha spiegato in un video.

In tv l’avvocato di Wanda Nara, Ana Rosenfeld ha spiegato: “La separazione non è avvenuta di comune accordo. Wanda è triste e ferita ma ha deciso così”. Il legale ha aggiunto di credere a quanto scrive sui social la sua assistita. “Sono andata via con la voglia di rimanere. Sì, fa male! Ma dovevo farlo, per la mia salute mentale. Ho dovuto essere egoista e ho scelto me stessa. Pensami” ha aggiunto in un video social la ex moglie di Mauro Icardi.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!