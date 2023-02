Wanda Nara

Wanda Nara scatenata al Carnevale di Rio: Mauro Icardi è in Turchia festeggia il compleanno da solo con le figlie

Di giorno si rilassa in spiaggia e in bikini mostra curve pericolose. La sera ammira lo show dei carri al sambodromo e si lascia travolgere dalla musica lanciandosi in balli sexy e sfrenati insieme alla sorella Zaira Nara e al loro amico Sebastian Yatra.

Wanda Nara a Rio de Janeiro per il Carnevale è scatenata.

Di giorno si rilassa in spiaggia e in bikini mostra curve pericolose. La sera ammira lo show dei carri al sambodromo e si lascia travolgere dalla musica lanciandosi in balli sexy e sfrenati insieme alla sorella Zaira Nara e al loro amico Sebastian Yatra. Intanto Mauro Icardi è in Turchia, dove festeggia il 30esimo compleanno da solo con le figlie.

Wanda Nara si gode qualche giorno di baldoria a Rio de Janeiro, perfettamente calata nell'atmosfera del Carnevale più famoso del mondo. Fascia le curve sexy in una tutina attillata e trasparente e poi, al passaggio dei carri, si scatena con la musica e con le ballerine brasiliane si lancia in una sfida a colpi di twerking. Insieme e lei per qualche giorno a tutto divertimento c'è sua sorella Zaira, anche lei provocante e sensuale con un top di piume rosso e jeans a vita bassa.

Mentre Wanda Nara si gode la musica e i colori festosi del Carnevale brasiliano, in Turchia Mauro Icardi festeggia il 30esimo compleanno insieme alle loro due figlie, Francesca e Isabella. Il calciatore pubblica gli scatti della giornata trascorsa in un resort lungo il mare dove ha spento le candeline nel relax totale, con le due piccole di casa a fargli gli auguri. Da sua moglie non arrivano nemmeno una dedica social, eppure tra loro dovrebbe essere tornato il sereno.

