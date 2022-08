Will Smith

Will Smith torna sui social, il primo post dalle scuse è un meme esilarante: ''Io che provo a tornare''

Dopo lo schiaffo agli Oscar, l'attore ha postato un filmato tentando di strappare qualche sorriso al popolo del Web.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/08/2022 - 00:18:15 Letto 848 volte

Will Smith è tornato sui social pubblicando un video sul proprio profilo Instagram in cui fa autoironia. Nelle immagini si vede un piccolo gorilla tentare di ottenere più volte le attenzioni di uno più grande suscitando in quest'ultimo il fastidio prima e la sua ira poi. Ad accompagnare il post, il messaggio: "Io che provo a tornare sui social", che rivela la consapevolezza dell'attore della strada in salita che lo aspetta dopo lo schiaffo sul palco rifilato a Chris Rock durante la 94esima edizione degli Oscar.

Era il 29 marzo quando Will Smith colpì il presentatore degli Oscar che aveva pronunciato una battuta sull’alopecia della moglie Jada Pinkett Smith. Dopo essere tornato al suo posto, l'attore aveva gridato a Chris Rock: "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fo...ta bocca", poco prima di vincere il suo primo Oscar per "King Richard - Una famiglia vincente".

Dopo l'accaduto e dopo una lunga riflessione, l’Academy ha infine deciso di bandire l’interprete dall’associazione per 10 anni. A seguito di quel gesto, diversi progetti che vedevano coinvolta la star hollywoodiana sono stati messi in sospeso, "Bad Boys 4" in primis.

Considerato in precedenza tra le celebrità del mondo del cinema americano più simpatiche, la popolarità di Smith è precipitata dopo il fattaccio. Da allora l'ex principe di Bel Air ha mantenuto il silenzio sui profili social, interrotto solo da un video di scuse dello scorso 29 luglio in cui si rammaricava per il suo comportamento.

Dopo essere stato fotografato in pubblico con la moglie qualche giorno fa a Malibù, arriva quest'ultimo video che invece cerca in qualche modo di evidenziare il tentativo di Will Smith di tornare nell'agognato mondo social che per un membro dello star system non è cosa da poco. Un tentativo che comunque pare riuscito, con milioni di commenti perlopiù positivi e una risata generale che probabilmente rassenera il clima intorno a lui. Probabilmente sulle ali dell'entusiasmo, l'attore ha poi pubblicato un nuovo video con protagonista un ragno gigante.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Will Smith

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!