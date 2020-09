X Factor 2020

X Factor 2020, si parte giovedì con la nuova giuria

Una nuova giuria e un format che vuole essere meno talent e più contest.

Pubblicata il: 15/09/2020

Una nuova giuria e un format che vuole essere meno talent e più contest, per X Factor 2020 che si appresta ad aprire il sipario. Da giovedì 17 settembre, su Sky e Now Tv prenderà infatti il via una nuova edizione del programma che quest'anno vede rivoluzionato molto del proprio DNA.

La fase delle selezioni è stata registrata senza il pubblico e al tavolo dei giurati sono seduti l'ormai veterano Manuel Agnelli, Mika, Emma e Hell Raton.

La fase dei live, nel rispetto delle norme anti Covid-19 è invece in programma dalla fine di ottobre. "In questi mesi abbiamo smesso di abbracciarci e di baciarci - ha detto Alessandro Cattelan, confermato alla conduzione - ma non abbiamo mai smesso di cantare".

