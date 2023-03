Xi Jinping atterrato a Mosca, oggi l'incontro con Putin

Xi Jinping - Putin

La visita di Xi Jinping in Russia durerà dal 20 al 22 marzo.

L'aereo, su cui viaggia il presidente cinese Xi Jinping, è atterrato a Mosca. Lo riporta Ria Novosti citando i dati di Flightradar. La visita di Xi Jinping in Russia durerà dal 20 al 22 marzo. Sarà il primo viaggio all'estero di Xi Jinping da quando è stato rieletto per un terzo mandato come capo di stato. L'incontro dovrebbe cominciare alle 16.30 ora locale (le 14.30 ora italiana). Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmi

