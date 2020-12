musica

Zecchino d'Oro, venerdì 4 dicembre esce il nuovo album

Venerdì 4 dicembre uscirà la compilation del 63/o Zecchino d'Oro, disponibile in formato cd e digitale.

Pubblicata il: 03/12/2020

In attesa della festa televisiva, rinviata a maggio 2021 all'Antoniano di Bologna causa emergenza covid, venerdì 4 dicembre uscirà la compilation del 63/o Zecchino d'Oro, disponibile in formato cd e digitale, con 14 nuovi brani e una bonus track. La compilation, distribuita da Sony Music Italia e realizzata per il quarto anno consecutivo sotto la direzione artistica del maestro Peppe Vessicchio, sarà disponibile su tutti gli store digitali, su Amazon e nei negozi della grande distribuzione.

I brani sono interpretati da 16 piccoli solisti, dai 4 ai 9 anni, provenienti da otto regioni e accompagnati dal Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

Tra gli autori delle canzoni alcune firme note, come Simone Cristicchi, Francesco Tricarico, Leonardo Pieraccioni e Paolo Belli.

Fonte: Ansa

