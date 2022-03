Guerra Ucraina-Russia

Zelensky a Berlino: buttate giù il ''muro tra l'Ucraina e l'Europa''

''Esitate sull'ingresso di Kiev nell'Ue, percepiamo che anteponete l'economia'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2022 - 10:25:24 Letto 776 volte

"Con ogni bomba che cade in Ucraina, con ogni decisione che non viene presa, nonostante il fatto che voi potreste aiutarci, si alza un muro più forte tra l'Ucraina e l'Europa". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in video con il Parlamento tedesco, il Bundestag, che lo ha salutato con una calda ovazione.

"Cancelliere Scholz, butti giù questo Muro", dice, citando Reagan che chiese a Gorbaciov di "tirare giù il muro di Berlino". "Esitate sull'ingresso di Kiev nell'Ue, percepiamo che anteponete l'economia", sottolinea Zelensky.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!