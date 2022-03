Guerra Ucraina-Russia

Zelensky al Parlamento Italiano: ''Ringrazio l'Italia per l'aiuto alle famiglie ucraine. Nostro popolo è diventato l'esercito''

''L'Ucraina è il cancello per l'esercito russo e loro vogliono entrare in Europa, ma la barbarie non deve entrare'', ha detto in videocollegamento Volodymyr Zelensky al Parlamento italiano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/03/2022 - 11:41:22 Letto 700 volte

Un lungo applauso e una standing ovation da parte dell'Aula di Montecitorio accolgono il videocollegamento di Volodymyr Zelensky con il Parlamento italiano.

Davanti a una squadra di governo al completo, il presidente ucraino ha sottolineato quanto il suo Paese abbia visto il "male che porta il nemico, quanta devastazione lascia a quanto spargimento di sangue. Il nostro popolo è diventato l'esercito". E sulla città di Mariupol ha detto: "L'invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare città ucraine. Alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti. È come Genova, immaginate una Genova completamente bruciata".

"Gli ucraini sono stati vicini a voi durante la pandemia, noi abbiamo inviato medici e gli italiani ci hanno aiutati durante l'alluvione. Noi apprezziamo moltissimo ma l'invasione dura da 27 giorni, quasi un mese: abbiamo bisogno di altre sanzioni, altre pressioni", ha detto ancora il presidente ucraino. "Voglio ringraziare l'Italia per il vostro aiuto alle famiglie degli ucraini, che si salvano dalla guerra". "L'Ucraina è il cancello per l'esercito russo e loro vogliono entrare in Europa, ma la barbarie non deve entrare".

"Una settimana fa ho parlato a un incontro a Firenze, ho chiesto a tutti gli italiani di portare il numero 79, che era il numero di bambini uccisi, ora sono ora 117, a causa del procrastinarsi della guerra. Con la pressione russa ci sono migliaia di feriti, centinaia di migliaia di vite distrutte, di case abbandonate, i morti nelle fosse comuni e nei parchi", ha denunciato Zelensky.

"Dopo tutta la tragedia vissuta, ora Kiev ha bisogno di vivere nella pace, una pace continua, eterna, come deve averla Roma e qualunque città del nostro mondo. Ma a Kiev ogni giorno si sentono le sirene e cadono le bombe e i missili", ha concluso, dopo 11 minuti di intervento in videocollegamento, Zelensky.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!