Zelensky al Parlamento ucraino: ''nessuno in occidente ha paura della Russia''

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso annuale al Parlamento ucraino, ha sostenuto che la guerra condotta dalla Russia contro il suo Paese ha rafforzato l'unità dell'Europa e che "nessuno in Occidente ha paura e avrà mai paura della Russia". "È stata l'Ucraina a unire l'Unione Europea. Si è visto che è possibile", ha detto Zelensky dall'aula del Parlamento. "E ora l'Europa si protegge. L'Europa supera le crisi. E questo nonostante le enormi risorse gettate dalla Russia per distruggere il nostro continente". "Per la prima volta nella storia, alcuni Paesi europei hanno riconsiderato l'idea di rimanere neutrali e stanno resistendo all'aggressione insieme a noi, insieme all'Ucraina", ha aggiunto.

"Abbiamo aiutato l'Europa e la maggior parte del mondo a percepire che essere neutrali ora è, mi dispiace, ma è immorale". Zelensky ha poi affermato che i Paesi non sono più interessati "a sapere se la Russia li ascolterà", ma piuttosto "a sapere cos'altro aspettarsi dall'Ucraina, cos'altro l'Ucraina può dare all'Europa, cos'altro noi possiamo dare al mondo".

Zelensky ha anche ringraziato i militari ucraini, definendoli "eroi" e ha detto che le potenti armi che l'Ucraina ha ricevuto hanno rafforzato il suo vantaggio. "E permettetemi di ricordarvi che un anno fa sembrava impossibile che il nostro Stato potesse avere i sistemi di difesa aerea "Patriot". Ma ora abbiamo un accordo di questo tipo", ha detto. "Questo è un segno speciale di fiducia verso l'Ucraina. Questa è una vera alleanza con gli Stati Uniti d'America. Abbiamo raggiunto questo obiettivo".

