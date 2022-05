Guerra Ucraina-Russia

Zelensky all'Atlantic Council: ''Siamo la nazione dei migliori difensori''

''Dietro il coraggio e la saggezza del nostro popolo ci sono migliaia di storie vere'', ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Pubblicata il: 12/05/2022

"Siamo la nazione dei migliori difensori", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio videoregistrato alla serata dell'Atlantic Council, che vede tra i premiati il capo del governo italiano Mario Draghi.

"Dietro il coraggio e la saggezza del nostro popolo ci sono migliaia di storie vere", ha sottolineato nella sua tradizionale t-shirt verde militare parlando in ucraino (sottotitolato), prima di lodare gli eroi ucraini "morti per difendere anche l'Europa".

Per lui applausi e standing ovation alla serata dell'Atlantic Council a Washington, dove ha inviato un messaggio videoregistrato in occasione della premiazione del premier Mario Draghi per la sua leadership politica, insieme al ceo di Eni Claudio Descalzi, per la sua leadership imprenditoriale.

Fonte: Ansa

