Guerra Ucraina-Russia

Zelensky annuncia che sono arrivate le armi dell'Occidente: ''Ucraina solo l'inizio, Russia vuole conquistare altri Paesi''

Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere sostegno al Paese citando le dichiarazioni di un comandante di Mosca secondo cui le forze russe vorrebbero prendere il controllo del sud dell'Ucraina per avere accesso alla Transnistria, regione della Moldova.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2022 - 10:32:44 Letto 835 volte

"Questo conferma quello che ho detto molte volte: l'invasione russa dell'Ucraina è stata solo l'inizio, vogliono conquistare altri Paesi. Di certo noi ci difenderemo finché non fermeremo questa ambizione della Federazione russa. Ma tutte le nazioni che, come noi, credono nella vittoria della vita sulla morte devono combattere con noi, devono aiutarci perché noi siamo i primi sul loro percorso. Ma chi sarà il prossimo?". Così, nel consueto discorso della notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere sostegno al Paese citando le dichiarazioni di un comandante di Mosca secondo cui le forze russe vorrebbero prendere il controllo del sud dell'Ucraina per avere accesso alla Transnistria, regione separatista della Moldova. "Se chiunque può diventare il prossimo, chi vuole restare neutrale oggi per non perdere niente fa la scommessa più rischiosa. Perché perderete tutto", ha concluso Zelensky.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i partner occidentali hanno finalmente iniziato a fornire a Kiev le armi di cui ha davvero bisogno. "Siamo stati ascoltati finalmente e l'Ucraina sta ricevendo esattamente quello che abbiamo chiesto", ha detto Zelensky in un videomessaggio diffuso nelle scorse ore ripreso anche da Interfax.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!