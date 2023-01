Guerra Ucraina-Russia

Zelensky: ''Coordinare sforzi della coalizione per proteggere l'Ucraina e la libertà''

Zelensky ha ringraziato Londra per la fornitura di carri armati.

Pubblicata il: 17/01/2023

"Quello che è successo a Dnipro, il fatto che la Russia stia preparando un nuovo tentativo di prendere l'iniziativa nella guerra, il fatto che la natura dei combattimenti al fronte richieda nuove soluzioni nella fornitura di difesa - tutto ciò sottolinea solo quanto sia importante coordinare i nostri sforzi - tutti i membri della coalizione per proteggere l'Ucraina e la libertà". A dichiararlo, nel suo consueto discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il presidente Zelensky ha ringraziato il premier britannico Rishi Sunak e il ministro della difesa Ben Wallace per la fornitura di carri armati Challenger 2 e altre attrezzature militari. "Carri armati, veicoli corazzati per il trasporto di personale e artiglieria sono esattamente ciò di cui l'ucraina ha bisogno per ripristinare la sua integrità territoriale".

Fonte: Rai News

