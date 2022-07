Guerra Ucraina-Russia

Zelensky incoraggia le truppe ucraine ad andare avanti: ''Anche i russi ammettono che vinceremo''

''Lo sentiamo costantemente nelle loro conversazioni con i parenti, in ciò che dicono ai loro parenti quando li contattano'', dice il presidente Volodymyr Zelensky.

Pubblicata il: 25/07/2022

"Anche i russi ammettono che l'Ucraina vincerà: lo sentiamo costantemente nelle loro conversazioni con i parenti, in ciò che dicono ai loro parenti quando li contattano. Quindi non ci rilassiamo e, come ogni giorno per cinque mesi, facciamo di tutto per infliggere le maggiori perdite possibili al nemico". Così il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale, come riferisce Ukrinform, incoraggia le truppe ucraine ad andare avanti.

