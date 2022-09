Guerra Ucraina-Russia

Zelensky: ''L'esercito ucraino insegue i russi dappertutto. Riconquistati 20 insediamenti in 24 ore''

''I soldati ucraini hanno eroicamente trattenuto il nemico e ora inseguono i russi dappertutto, ma muovendosi in una sola direzione: verso la vittoria'', ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

I soldati ucraini hanno "eroicamente trattenuto il nemico" e ora "inseguono i russi a nord, sud, est, dappertutto, ma muovendosi in una sola direzione: verso la vittoria". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo video-messaggio serale. "Sono 200 giorni della nostra resistenza, della nostra lotta, della nostra guerra nazionale per la libertà, per l'indipendenza, per il diritto di essere. In questi 200 giorni abbiamo ottenuto molto. Ma la cosa più importante, la più difficile, è avanti", ha aggiunto.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina, in un post su Facebook, ha reso noto che le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati dai russi. "Le forze ucraine continuano a liberare dagli invasori russi gli insediamenti nelle regioni di Kharkiv e Donetsk", prosegue il messaggio sottolineando che "il nemico continua ad attaccare le posizioni ucraine, conducendo ricognizioni aeree e tentando di prendere misure per riguadagnare terreno".

Fonte: TGCOM24

