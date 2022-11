Guerra Ucraina-Russia

Zelensky: ''L'Ucraina non si farà mettere in ginocchio dalla strategia russa''

''Da 80 o 90 anni non si vedeva un Paese sul continente europeo rimanere senza luce'', ha detto il presidente ucraino commentando gli attacchi alle infrastrutture ucraine.

25/11/2022

"L'Ucraina non si farà mettere in ginocchio dalla strategia russa di distruggere le infrastrutture del Paese". Lo ha dichiarato Volodymyr Zelensky, aggiungendo che "dobbiamo riconquistare tutti i territori, perché credo che quando non vi è diplomazia la via è quella del campo di battaglia".

Commentando gli attacchi alle infrastrutture, il presidente ucraino ha concluso: "Da 80 o 90 anni non si vedeva un Paese sul continente europeo rimanere senza luce".

Fonte: TGCOM24

