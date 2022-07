Guerra Ucraina-Russia

Zelensky: ''L'unitÓ ucraina non pu˛ essere spezzata da bugie, intimidazioni o dal del complotto''

''I missili russi e l'artiglieria non riusciranno a spostarci dal nostro percorso'', ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"I missili russi e l'artiglieria non riusciranno a spostarci dal nostro percorso. L'unità ucraina non può essere spezzata da bugie o intimidazioni, falsità o teorie complottistiche. Resisteremo e vinceremo". Lo rimarca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post pubblicato su Facebook, scrive Ukrinform.

Fonte: Ansa

