Guerra Ucraina-Russia

Zelensky: ''Mondo non distolga attenzione da ciò che sta accadendo. Ai nostri alleati chiediamo armi pesanti''

''Ai nostri alleati continuiamo a chiedere armi pesanti, il nostro esercito sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti'', ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2022 - 10:08:29 Letto 782 volte

"Ora è il momento in cui tutti gli ucraini devono essere uno: una nazione che sta lottando e non permette al mondo di distogliere la sua attenzione da ciò che sta accadendo sul campo di battaglia in Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video discorso serale.

"Abbiamo già iniziato la ricostruzione nei territori liberati", ha spiegato. "Naturalmente, cambieremo molto nelle nostre vite dopo questa guerra. Ed è positivo che il mondo sia interessato ai dettagli, vogliono unirsi, stanno pensando a come trovare opportunità per lavorare per l'Ucraina dopo la nostra vittoria", ha proseguito. "Ma la battaglia è ancora in corso. E proprio ora, in queste difficilissime battaglie, si decide quando sarà il 'dopo'".

"L'esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti. Per quanto possibile, fino a quando ci sono abbastanza armi pesanti, artiglieria moderna. Tutto ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner", afferma Zelensky.

Poi ha ricordato di aver incontrato a Kiev il Segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace con cui ha discusso “di come fermare l'aggressione russa, come privarla del potenziale offensivo. Gli inglesi - ha sottolineato - stanno dimostrando una vera leadership in materia di difesa”.

Fonte: Rai News

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!