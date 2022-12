Guerra Ucraina-Russia

Zelensky ringrazia i combattenti ucraini: ''Difesa del paese non è solo eroismo, ma qualcosa di più''

''La Russia sta distruggendo città dopo città nel Donbass'', afferma Zelensky.

Pubblicata il: 15/12/2022

Zelensky afferma che la Russia "sta distruggendo città dopo città nel Donbass, come Mariupol, come Volnovakha, come Bakhmut". Secondo il presidente ucraino, la difesa del Paese "in tali condizioni non è solo eroismo, ma qualcosa di più. E ringrazio tutti i nostri combattenti che resistono alla pressione degli occupanti".

