Gas russo

Zelensky: ''Russia cercherà di interrompere forniture di gas all'Europa''

''La Russia cercherà non solo di limitare il più possibile, ma anche di interrompere completamente la fornitura di gas all'Europa'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2022 - 09:10:16 Letto 727 volte

"Non c'è dubbio che la Russia cercherà non solo di limitare il più possibile, ma anche di interrompere completamente la fornitura di gas all'Europa nel momento più urgente". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che "la Russia non ha mai rispettato le regole nel settore energetico e non giocherà ora a meno che non veda la forza".

Zelensky ha definito "un'eccezione assolutamente inaccettabile al regime di sanzioni contro la Russia" la decisione del Canada di far tornare in Germania la turbina per il gas naturale che deve essere usata per l'oleodotto Nord Stream 1. Ogni concessione, ha detto, "è percepita dalla dirigenza russa come un incentivo per ulteriori, più forti pressioni. Naturalmente, questa soluzione a una turbina, che comporta molti problemi, può ancora essere riconsiderata. La Russia non ha mai rispettato le regole dell'energia e non giocherà ora a meno che non veda la forza".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Volodymyr Zelensky

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!