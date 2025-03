allerta meteo gialla

Maltempo a Palermo, oggi piogge e temporali: diramata l'allerta meteo gialla

Per il territorio palermitano Ŕ prevista allerta gialla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/02/2025 - 00:16:44 Letto 1367 volte

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso (N.25057) per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi, giovedì 27 febbraio.

Nella giornata di oggi, per il territorio palermitano è prevista allerta gialla.

In particolare, si legge nel bollettino, "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia settentrionale. Venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, in attenuazione pomeridiana. Mari agitato lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione a partire da Ovest; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, con moto ondoso in attenuazione serale".

Fonte: Protezione Civile Regionale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!