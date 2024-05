allerta arancione

Meteo, giovedì 30 maggio allerta arancione su Palermo per rischio incendi e ondate di calore

A Palermo è previsto un livello di allerta classificato come ARANCIONE (PREALLERTA).

30/05/2024

La Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso n. 104 per rischio incendi e ondate di calore, valido per oggi, 30 maggio 2024, e per le successive 24 ore.

Fonte: Protezione Civile Regionale

