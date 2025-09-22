CERCA:
canale Mortillaro

Cruillas, al via i lavori di copertura del canale Mortillaro: nuova viabilità e più sicurezza

Partiti a Palermo, nel quartiere Cruillas, i lavori di demolizione e ricostruzione della copertura del canale Mortillaro, con marciapiedi e illuminazione pubblica. L'intervento migliorerà viabilità e sicurezza.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 22/09/2025 - 16:58
|
Mobilità Palermo
Comune di Palermo

Sono partiti i lavori di demolizione e ricostruzione della copertura del canale Mortillaro, nel tratto che costeggia via Amorelli e via D’Antoni, nel quartiere Cruillas di Palermo. L’intervento, atteso da anni, segue la consegna ufficiale dei lavori avvenuta lo scorso 7 maggio e prevede non solo la nuova copertura, ma anche la realizzazione dei marciapiedi e l’installazione di un moderno impianto di illuminazione pubblica.

«Si tratta di un’opera strategica che migliorerà la viabilità e la sicurezza, garantendo un collegamento fondamentale con scuole e strutture religiose del quartiere» – dichiarano il consigliere comunale Massimo Giaconia (Gruppo Misto) e i consiglieri di VI Circoscrizione Roberto Li Muli e Domenico Salerno.

Un ringraziamento è stato rivolto all’assessore alle Opere Pubbliche Totò Orlando, al Rup arch. Fabio Cittati e agli uffici tecnici comunali che hanno assicurato continuità al percorso avviato. «Continueremo a monitorare con attenzione ogni fase dei lavori – concludono i consiglieri – affinché vengano rispettati i tempi previsti e garantita la qualità che il quartiere Cruillas merita».

Letto: 902 volte
Fonte: Comune di Palermo
