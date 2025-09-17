CERCA:
Palermo, al via la bonifica dell'area dello svincolo di Brancaccio

Avviati i lavori di bonifica nello svincolo di Brancaccio (lato Forum). L'intervento, affidato alla ditta Furino Bonifiche ambientali, durerà 45 giorni.
Comune di Palermo

Sono partiti questa mattina i lavori di bonifica nell’area dello svincolo di Brancaccio (lato Forum), infrastruttura realizzata dal Comune di Palermo. L’obiettivo della ditta incaricata dalla Rap, la Furino Bonifiche ambientali, è di terminare le opere in 45 giorni lavorativi.

L’inizio dell’intervento arriva al termine delle opere propedeutiche di caratterizzazione dei rifiuti effettuate negli ultimi 4 mesi, ai quali sono seguiti il bando di affidamento dell’intervento e la relativa sottoscrizione del contratto e la redazione del piano di intervento, autorizzato dall’Asp di Palermo.  

Fonte: Comune di Palermo
Nessuna news presente oggi!

