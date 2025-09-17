CERCA:
Palermo, chiusure e divieti in via Libertà per il Memorial Podistico Salvo D'Acquisto e il Criterium Interforze

Domenica 21 settembre modifiche alla circolazione in via Libertà per il 15° Memorial Podistico Salvo DAcquisto e l'8° Criterium Europeo Interforze.
Domenica 21 settembre a Palermo sono previste modifiche alla viabilità in occasione del 15° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto e dell’8° Criterium Europeo Interforze. L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato l’ordinanza n.1295, che integra la precedente del 8 settembre, disponendo limitazioni temporanee alla circolazione in via della Libertà.

Nel dettaglio:

  • Carreggiata centrale (tratto compreso tra piazza Mordini/Crispi esclusa e piazza R. Settimo/Castelnuovo esclusa): chiusura al transito veicolare dalle ore 13:00 alle 19:00, eccetto cicli e velocipedi.

  • Carreggiate laterali: divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia, sempre dalle 13:00 alle 19:00 e comunque fino a cessate esigenze.

Per quanto riguarda le linee di trasporto pubblico Amat, eventuali variazioni e deviazioni saranno comunicate sul sito ufficiale dell’azienda nella sezione “Ultime Notizie”.

Le misure si rendono necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva che vedrà la partecipazione di numerosi atleti civili e appartenenti alle forze dell’ordine provenienti da tutta Europa.

Fonte: Comune di Palermo
