CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:26
CERCA:
mobilità

Palermo, nuova ordinanza per i lavori al Ponte Corleone: carreggiata ridotta fino al 22 novembre

Limitazioni al traffico sul Ponte Corleone di Palermo per la prima fase dei lavori di manutenzione programmata: carreggiata ridotta lato valle in direzione Trapani fino al 22 novembre 2025.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 22/09/2025 - 09:43
|
Mobilità Palermo
Comune di Palermo

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso una nuova ordinanza di limitazione parziale della carreggiata per consentire i lavori di manutenzione programmata al Ponte Corleone (II stralcio – Prima fase, “Fase 0 Cantierizzazione”).

Il provvedimento sarà in vigore fino al 22 novembre 2025, salvo cessata esigenza, e riguarda viale Regione Siciliana S.E., carreggiata lato valle in direzione Trapani.

Le misure adottate prevedono:

  • delimitazione dell’area di cantiere con recinzione di protezione in New Jersey;

  • regolazione del traffico tramite apposita cartellonistica e cantieri mobili, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal DM 10/07/2002;

  • apertura di un varco provvisorio di cantiere su via G. Roccella.

Il Comune ricorda che restano valide anche le precedenti limitazioni già disposte con l’ordinanza n. 152 del 3 febbraio 2025 e la n. 947 dell’11 luglio 2025.

I lavori, sia diurni che notturni, rientrano nel programma di risanamento strutturale del Ponte Corleone, infrastruttura strategica per la viabilità di Palermo

Letto: 856 volte
Fonte: Comune di Palermo
  Ponte Corleone Palermolavori manutenzione Palermotraffico Palermo oggilimitazioni viale Regione Sicilianaordinanza traffico Palermoponte Corleone chiusura carreggiataviabilità Palermoviabilitàmobilità PalermomobilitàPalermo

Leggi anche

mobilità
Palermo, chiusure e divieti per l'inaugurazione della stagione del Teatro Biondo
lavori e-distribuzione
Palermo, lavori e-distribuzione nelle vie Ernesto Basile, Regione Siciliana, Altofonte, Maria SS. Mediatrice: chiusure e divieti temporanei fino a completamento cantiere
lavori di scavo
Palermo, lavori di scavo e-distribuzione in via Crispi: limitazioni a traffico e sosta
Sailing & Sea Festival
Palermo, limitazioni al traffico a Sferracavallo per lo ''Sailing & Sea Festival 2025'': chiusure e divieti dal 17 ottobre al 7 dicembre
Targa Florio
Palermo, modifiche al traffico per la ''Targa Florio Classica'' e ''Ferrari Tribute'': ordinanza in vigore dal 15 al 19 ottobre
lavori di e-distribuzione
Palermo, lavori di e-distribuzione in via Conte Ruggero e via Empedocle: chiusure e divieti temporanei
mobilità
Palermo, limitazioni al traffico a Mondello per la campagna ''La Prevenzione è il nostro capolavoro''
anello ferroviario
Palermo, chiusura notturna in via Monte Pellegrino e piazza Giachery per i lavori dell'anello ferroviario
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto