Viabilità

7° Trofeo Città di Palermo, chiude via Sandro Pertini: ecco divieti e modifiche alla viabilità

Domenica 7 giugno stop alla circolazione e alla sosta in un tratto di via Sandro Pertini per consentire lo svolgimento del 7° Trofeo Città di Palermo. Previsti divieti.

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Scattano le limitazioni al traffico per consentire lo svolgimento del 7° Trofeo Città di Palermo, la gara ciclistica in programma domenica 7 giugno. L’Ufficio Traffico e Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha emanato un’apposita ordinanza che dispone modifiche alla viabilità nell’area di via Sandro Pertini.

Il provvedimento riguarda il tratto di via Sandro Pertini compreso tra via Patti e via Cesare Brandi, inclusa la rotatoria, dove sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata e la chiusura al transito veicolare e pedonale. Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 7:00 alle ore 14:00, e comunque fino al termine della manifestazione sportiva.

La chiusura interesserà esclusivamente il percorso di gara e saranno autorizzati al transito soltanto i ciclisti partecipanti, i veicoli della scorta tecnica, il personale addetto alla vigilanza e i mezzi di emergenza e soccorso.

L’ordinanza prevede inoltre l’installazione di segnaletica temporanea e l’individuazione di percorsi alternativi per gli automobilisti, oltre al presidio degli accessi e delle intersezioni da parte del personale dell’organizzazione e degli organi competenti.

L’amministrazione comunale invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare con anticipo gli spostamenti nella zona interessata dalla competizione ciclistica.