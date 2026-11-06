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Mobilità gratuita

Amerigo Vespucci a Palermo, bus navetta gratuiti dal Foro Italico al porto: orari e percorso

In occasione delle visite alla nave scuola della Marina Militare, il Comune di Palermo e AMAT attivano un collegamento gratuito dal parcheggio di fronte a Villa Giulia al Molo Trapezoidale, dalle 14:00 alle 18:30.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 06/11/2026 - 09:24
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Mobilità
CC BY 2.5, Collegamento

Un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere la nave scuola Amerigo Vespucci, attesa al porto di Palermo dal 6 al 10 novembre. È l'iniziativa predisposta dal Comune di Palermo, in collaborazione con AMAT, per facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori durante le giornate di apertura al pubblico.

Il collegamento partirà dal Foro Italico, precisamente dal parcheggio dell'Autorità di Sistema Portuale situato di fronte a Villa Giulia, dove sarà possibile lasciare l'automobile e proseguire gratuitamente in navetta.

La destinazione sarà l'area di accesso all'Amerigo Vespucci, nei pressi del Molo Trapezoidale.

Gli orari del servizio navetta

Le navette saranno operative nelle stesse fasce orarie previste per le visite alla nave scuola della Marina Militare, dalle 14:00 alle 18:30.

L'obiettivo dell'iniziativa è agevolare l'afflusso dei numerosi visitatori attesi al porto, riducendo le difficoltà legate alla ricerca di parcheggio e migliorando la gestione della mobilità nell'area portuale.

Il servizio consentirà quindi di parcheggiare al Foro Italico e raggiungere gratuitamente il Molo Trapezoidale, rendendo più semplice l'accesso a uno degli appuntamenti più attesi legati alla presenza dell'Amerigo Vespucci a Palermo.

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Fonte: Comune di Palermo
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