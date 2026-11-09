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Viabilità al Politeama

Brunori Sas al Politeama di Palermo, divieti di sosta in via Panascia il 15 novembre: orari e modifiche alla viabilità

Il Comune dispone il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 4 alle 23:59 di domenica 15 novembre. Accesso straordinario dei mezzi dell'organizzazione nell'area pedonale di via Emerico Amari per il carico e scarico delle attrezzature.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:59
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Mobilità
Comune di Palermo

Modifiche temporanee alla viabilità nella zona del Teatro Politeama Garibaldi in occasione del concerto di Brunori Sas, previsto per domenica 15 novembre 2026.

L'Ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune di Palermo ha emanato l'ordinanza n. 2091 del 6 novembre 2026, che introduce un divieto di sosta in via Pietro Valdo Panascia e autorizza il transito temporaneo dei mezzi dell'organizzazione nell'area pedonale di via Emerico Amari.

Via Pietro Valdo Panascia: divieto di sosta dalle 4

Il provvedimento stabilisce il divieto di sosta con rimozione coatta nella parte di via Pietro Valdo Panascia situata sul retro del Teatro Politeama.

La limitazione sarà in vigore dalle ore 4 alle 23:59 del 15 novembre, e comunque fino alla conclusione delle esigenze organizzative.

È prevista un'eccezione per la sosta del bilico Iveco autorizzato, utilizzato per le operazioni logistiche legate allo spettacolo.

Via Emerico Amari: accesso consentito per carico e scarico

L'ordinanza prevede inoltre una deroga temporanea alle disposizioni dell'area pedonale di via Emerico Amari.

A partire dalle ore 5 e nuovamente dalle 22:30, sarà consentito l'accesso e la sosta momentanea del mezzo pesante dell'organizzazione, esclusivamente per le operazioni di carico e scarico delle attrezzature.

L'ingresso e l'uscita dall'area pedonale dovranno avvenire attraverso il varco di via Pietro Valdo Panascia, secondo il percorso previsto dal provvedimento comunale.

Le limitazioni per i mezzi pesanti

Il Comune ha stabilito che il mezzo autorizzato non potrà percorrere le strade soggette a limitazioni per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate.

È inoltre espressamente escluso il transito sui ponti Oreto di monte e di mare.

Le disposizioni sono state definite tenendo conto anche della contemporanea Maratona di Palermo, in programma nella mattinata del 15 novembre nelle strade vicine al teatro.

I divieti saranno segnalati attraverso apposita segnaletica temporanea, da collocare almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore delle restrizioni.

Restano esclusi dalle limitazioni i mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine in emergenza, oltre ai veicoli autorizzati dell'organizzazione.

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Fonte: Comune di Palermo
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