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Viabilità modificata

Maratona di Palermo 2026, città blindata il 15 novembre: strade chiuse, divieti di sosta e orari da conoscere

Domenica 15 novembre, in occasione della XXXI Maratona della Città di Palermo, scattano limitazioni al traffico dalle 6 alle 15 in numerose strade, dal centro alla Favorita. Divieti di sosta già dal pomeriggio di sabato 14 novembre.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:37
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Mobilità
Comune di Palermo

Domenica 15 novembre 2026, in occasione della XXXI Maratona della Città di Palermo, scatteranno importanti modifiche alla circolazione stradale, con chiusure al traffico, divieti di sosta e percorsi alternativi in numerose zone della città.

Le disposizioni sono contenute nell'ordinanza n. 2088 del 6 novembre 2026, emanata dall'Ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune di Palermo per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva in sicurezza.

Strade chiuse dalle 6 alle 15

Le prime limitazioni entreranno in vigore alle ore 6 di domenica 15 novembre e resteranno attive fino alle 15, e comunque fino alla conclusione della manifestazione.

Interessate la carreggiata centrale di via Libertà, nel tratto tra piazza Mordini e piazza Castelnuovo/Ruggero Settimo, e alcune strade della zona Politeama.

Tra queste figurano piazza Castelnuovo, via Guarino Amelia, via Folengo, via Dante (tra via Nicolò Garzilli e piazza Castelnuovo), via Turati, via Gaetano Daita e via Domenico Scinà, nei tratti indicati dall'ordinanza.

Dalle 7 chiusure anche alla Favorita e nel centro storico

Dalle 7 alle 15 le limitazioni si estenderanno ad altre arterie cittadine.

Tra le principali strade interessate figurano:

  • Via Libertà, da piazza Vittorio Veneto al Politeama, sulla carreggiata centrale, piazza Vittorio Veneto, piazza Leoni, viale del Fante, via dell'Artigliere e via del Granatiere.

  • Parco della Favorita, con chiusure su viale Diana, viale Ercole, viale Niscemi e alcuni tratti di viale Margherita di Savoia, oltre alle strade interne interessate dal percorso.

  • Centro città, con limitazioni in via Ruggero Settimo, via Cavour, via Roma, piazza Verdi, via Vittorio Emanuele e piazza Villena.

  • Zona Palazzo Reale, con provvedimenti su corso Calatafimi, piazza Indipendenza, piazza del Parlamento e piazza Vittoria.

  • Centro storico, con limitazioni anche in via Maqueda, via Cesare Battisti, via Trieste, piazza Sett'Angeli e via dell'Incoronazione.

Le chiusure riguarderanno, a seconda delle strade, intere carreggiate oppure soltanto i tratti riservati al passaggio degli atleti.

Divieti di sosta già da sabato 14 novembre

Le restrizioni inizieranno alle 17 di sabato 14 novembre, con l'introduzione del divieto di sosta con rimozione coatta in diverse vie del percorso.

Tra le zone interessate figurano via Libertà, piazza Vittorio Veneto, via dell'Artigliere, via Turati, via Cavour, corso Calatafimi, via Trieste, via Roma, piazza Castelnuovo e piazza Sett'Angeli, nei tratti specificati dall'ordinanza.

Divieti e limitazioni interesseranno anche alcune aree della Favorita, tra cui Piazzale dei Matrimoni e il parcheggio Valle del Porco.

Deviazioni e riapertura delle strade

Sono previste modifiche temporanee anche ai sensi di marcia. In particolare, via Brigata Verona sarà interessata da disposizioni specifiche dalle 8 alle 13, mentre per i veicoli provenienti da Mondello sono previsti obblighi di svolta lungo via Mater Dolorosa.

Durante la manifestazione sarà inoltre temporaneamente sospeso l'utilizzo dei percorsi ciclabili di via Libertà interessati dal provvedimento.

La Polizia Municipale procederà alla riapertura delle strade dopo il passaggio dell'ultimo concorrente e dei mezzi dell'organizzazione. Resterà garantito il transito dei mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine.

Per conoscere con precisione tutti i tratti interessati, i divieti e le eccezioni per i residenti, è possibile consultare l'ordinanza comunale n. 2088 del 6 novembre 2026, completa della planimetria del percorso.

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Fonte: Comune di Palermo
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