mercoledì07 ottobre 2026, 00:21
Trasporti e turismo

Mondello più vicina all'aeroporto: dal 15 giugno parte il nuovo Shuttle Bus

Dal 15 giugno al 31 ottobre sarà attivo il nuovo collegamento diretto tra l'aeroporto Falcone Borsellino e Mondello. Corse in meno di mezz'ora e tariffe agevolate per famiglie e turisti.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 04/06/2026 - 09:15
|
Mobilità
Google Maps

Un nuovo collegamento diretto tra l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino e la borgata marinara di Mondello sarà operativo a partire dal prossimo 15 giugno. Il servizio, gestito da Prestia e Comandè, consentirà a residenti e turisti di raggiungere una delle mete balneari più amate della Sicilia in meno di trenta minuti.

Ad annunciare l'avvio della nuova tratta è stato il consigliere della VII Circoscrizione Ferdinando Cusimano, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa per il miglioramento della mobilità e dell'offerta turistica del territorio.

La nuova linea sarà attiva fino al 31 ottobre e le prenotazioni sono già disponibili sul sito della compagnia di trasporti.

Tariffe e agevolazioni

Il costo del biglietto è di 6 euro per la corsa singola e di 10 euro per il ticket andata e ritorno.

Sono previste tariffe ridotte per i bambini dai 3 ai 12 anni: 4 euro per la corsa singola e 8 euro per il biglietto andata e ritorno.

Gli utenti potranno inoltre usufruire di formule in abbonamento, con ulteriori dettagli disponibili attraverso i canali ufficiali di Prestia e Comandè.

Un servizio per turisti e residenti

Il nuovo shuttle nasce con l'obiettivo di agevolare gli spostamenti tra lo scalo aeroportuale e la località balneare, particolarmente frequentata durante la stagione estiva da visitatori italiani e stranieri.

«Esprimo soddisfazione per questa nuova iniziativa da parte della Regione che dimostra ancora una volta la sua attenzione verso il turismo. Sono sicuro che il collegamento con l'aeroporto di Palermo aumenterà il flusso turistico di Mondello», ha dichiarato Ferdinando Cusimano.

L'esponente della VII Circoscrizione ha inoltre ricordato il ruolo svolto dall'associazione Salvare Mondello e dal suo presidente Mario Indovina nel sostenere il progetto.

«La Settima Circoscrizione aveva già approvato una mia mozione che prevedeva il collegamento tra l'aeroporto e la borgata marinara di Mondello per il miglioramento della mobilità e dell'offerta turistica», ha aggiunto.

Letto: 1215 volte
  Mondelloaeroporto Palermoshuttle bus Mondelloaeroporto Falcone BorsellinoPrestia e ComandèFerdinando Cusimanocollegamento aeroporto Mondellotrasporti Palermomobilità turisticaturismo PalermoMondello estate 2026navetta aeroporto PalermoVII CircoscrizioneSalvare Mondello

Leggi anche

Viabilità temporanea
Pagani Raduno 2026 a Palermo, divieti di sosta il 9 e 10 ottobre: le strade interessate
Viabilità modificata
Palermo International Half Marathon, strade chiuse e divieti il 17 e 18 ottobre: tutte le modifiche alla viabilità
Viabilità modificata
Palermo, lavori in via Crispi fino a dicembre: prorogati divieti e limitazioni tra Stella Maris e la fermata Metro
Centro storico
Palermo, la Consulta della Bicicletta chiede il ripristino delle pedonalizzazioni davanti alle scuole
Viabilità a Mondello
Good Bikers Fest a Mondello, il flash mob ''Le due Ruote contro la Violenza sulle Donne'': cambia la viabilità
Riprese cinematografiche a Palermo
''Troppo Amore'', riprese a Palermo: ecco le strade interessate da divieti e limitazioni
Viabilità modificata
Festa dell'Unità a Palermo, scattano i divieti di sosta nell'area di Villa Filippina
Riprese cinematografiche
''Summer of roses'' si gira a Palermo, nuove modifiche alla viabilità: ecco strade, giorni e orari
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip
Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip

In Primo Piano

Servizi pubblici
Servizi pubblici
Illuminazione ripristinata a Villaggio Santa Rosalia-Montegrappa, Davi': ''Intervento tempestivo di AMG Energia''
Vertenza occupazionale
Vertenza occupazionale
Ex Almaviva, Chinnici: ''Tempi certi per la ricollocazione dei lavoratori''
Illuminazione pubblica
Illuminazione pubblica
Palermo, guasto all'illuminazione tra Verdinois e Basile: cavi danneggiati durante alcuni lavori
Inclusione scolastica
Inclusione scolastica
Sostegno nelle scuole siciliane, Flc Cgil: ''Studenti senza docenti, ritardi inaccettabili sui posti in deroga''

La parola alla città

Decoro urbano
Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''

Appuntamenti

Cinema all'aperto
Cinema all'aperto
CinePark al Nauto Park di Palermo: tre film gratuiti sul prato davanti al mare
Musica e arte
Musica e arte
''Sette note per l'Arte'', il Trio Mulè in concerto a Palazzo Belmonte Riso
Danza e culture
Danza e culture
Kalaivizha 2026 porta a Palermo il Bharatanatyam: al Teatro Don Orione l'incontro tra culture

Opinioni a confronto

prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti
futuro di Mondello
futuro di Mondello
Mondello, finisce la sospensiva per Italo Belga: ora Palermo deve decidere
di Vito Valenti
Classi e integrazione
Classi e integrazione
Studenti stranieri, tetto del 30% nelle classi: integrazione o un problema spostato altrove?
di Vito Valenti
Comunioni e polemiche
Comunioni e polemiche
Comunioni a Palermo, dietro lo scontro con la Curia c'è un affare da 20 milioni: ma la fede è diventata un business?
di Vito Valenti