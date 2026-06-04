Trasporti e turismo

Mondello più vicina all'aeroporto: dal 15 giugno parte il nuovo Shuttle Bus

Dal 15 giugno al 31 ottobre sarà attivo il nuovo collegamento diretto tra l'aeroporto Falcone Borsellino e Mondello. Corse in meno di mezz'ora e tariffe agevolate per famiglie e turisti.

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Un nuovo collegamento diretto tra l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino e la borgata marinara di Mondello sarà operativo a partire dal prossimo 15 giugno. Il servizio, gestito da Prestia e Comandè, consentirà a residenti e turisti di raggiungere una delle mete balneari più amate della Sicilia in meno di trenta minuti.

Ad annunciare l'avvio della nuova tratta è stato il consigliere della VII Circoscrizione Ferdinando Cusimano, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa per il miglioramento della mobilità e dell'offerta turistica del territorio.

La nuova linea sarà attiva fino al 31 ottobre e le prenotazioni sono già disponibili sul sito della compagnia di trasporti.

Tariffe e agevolazioni

Il costo del biglietto è di 6 euro per la corsa singola e di 10 euro per il ticket andata e ritorno.

Sono previste tariffe ridotte per i bambini dai 3 ai 12 anni: 4 euro per la corsa singola e 8 euro per il biglietto andata e ritorno.

Gli utenti potranno inoltre usufruire di formule in abbonamento, con ulteriori dettagli disponibili attraverso i canali ufficiali di Prestia e Comandè.

Un servizio per turisti e residenti

Il nuovo shuttle nasce con l'obiettivo di agevolare gli spostamenti tra lo scalo aeroportuale e la località balneare, particolarmente frequentata durante la stagione estiva da visitatori italiani e stranieri.

«Esprimo soddisfazione per questa nuova iniziativa da parte della Regione che dimostra ancora una volta la sua attenzione verso il turismo. Sono sicuro che il collegamento con l'aeroporto di Palermo aumenterà il flusso turistico di Mondello», ha dichiarato Ferdinando Cusimano.

L'esponente della VII Circoscrizione ha inoltre ricordato il ruolo svolto dall'associazione Salvare Mondello e dal suo presidente Mario Indovina nel sostenere il progetto.

«La Settima Circoscrizione aveva già approvato una mia mozione che prevedeva il collegamento tra l'aeroporto e la borgata marinara di Mondello per il miglioramento della mobilità e dell'offerta turistica», ha aggiunto.