lunedì09 novembre 2026, 14:00
Modifiche alla viabilità

Palermo, Festino di Santa Rosalia allo Sperone: strade chiuse e divieti di sosta il 9 novembre

Lunedì 9 novembre scattano le limitazioni al traffico in via Padre Francesco Spoto e via Sacco e Vanzetti. Il Comune dispone anche la rimozione forzata dei veicoli in sosta nelle aree interessate.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:44
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Mobilità
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Modifiche alla viabilità nel quartiere Sperone in occasione del Festino di Santa Rosalia, in programma lunedì 9 novembre 2026. L'Ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune di Palermo ha disposto chiusure al traffico e divieti di sosta per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

Il provvedimento è contenuto nell'ordinanza n. 2089 del 6 novembre 2026, che stabilisce limitazioni alla circolazione dalle ore 12 alle ore 21 del 9 novembre, e comunque fino al termine delle esigenze legate all'evento.

Le strade interessate dalle chiusure

Le restrizioni riguarderanno due strade del quartiere:

  • Via Padre Francesco Spoto: chiusura completa al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, per l'intera lunghezza della strada.

  • Via Sacco e Vanzetti: chiusura al traffico nel tratto compreso tra via Padre Francesco Spoto e il civico 79.

Le disposizioni resteranno valide fino alla cessazione delle esigenze organizzative e di sicurezza della manifestazione.

Controlli e sicurezza durante il Festino

L'area interessata sarà delimitata e presidiata, con accesso vietato ai soggetti non autorizzati durante lo svolgimento dell'evento.

Sono esclusi dalle limitazioni i mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine in emergenza, oltre ai veicoli utilizzati dagli organizzatori per le attività della manifestazione.

L'ordinanza prevede inoltre che la segnaletica temporanea venga posizionata con 48 ore di anticipo, per informare gli automobilisti delle restrizioni.

La Polizia Municipale potrà adottare ulteriori provvedimenti qualora emergano particolari esigenze di sicurezza o di gestione del traffico.

Le modifiche alla circolazione si inseriscono nell'organizzazione del Festino di Santa Rosalia allo Sperone, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento dell'iniziativa e la sicurezza dei partecipanti.

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Fonte: Comune di Palermo
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