venerdì13 novembre 2026, 04:52
Manutenzione stradale

Palermo, oltre 2 milioni di euro per rifare le strade: lavori in otto vie tra la Sesta e la Settima Circoscrizione

La Giunta comunale approva due progetti esecutivi per la riqualificazione della rete viaria. Interventi previsti in viale Croce Rossa, via dei Nebrodi, via Aquileia, via Sardegna, via Partanna Mondello, piazza Bolivar, via Sferracavallo e via del Manderino.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 16:45
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La Giunta comunale di Palermo ha approvato due progetti esecutivi per la manutenzione e riqualificazione delle strade cittadine, con un investimento complessivo di 2.023.081,06 euro.

Gli interventi rientrano negli Accordi Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria e interesseranno otto strade distribuite tra la Sesta e la Settima Circoscrizione.

Gli interventi previsti nelle due Circoscrizioni

Per la Sesta Circoscrizione è stato approvato un progetto da 1.201.666,61 euro, che interesserà quattro importanti arterie cittadine:

  • Viale Croce Rossa
  • Via dei Nebrodi
  • Via Aquileia
  • Via Sardegna

Nella Settima Circoscrizione, invece, l'investimento previsto è di 821.414,45 euro. I lavori riguarderanno:

  • Via Partanna Mondello
  • Piazza Bolivar
  • Via Sferracavallo
  • Via del Manderino

L'obiettivo dell'Amministrazione è migliorare le condizioni della viabilità e intervenire sulle criticità della rete stradale nei quartieri interessati.

Orlando: ''Prosegue il piano di manutenzione delle strade''

A illustrare il significato dei due provvedimenti è l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Totò Orlando.

«Con l’approvazione di questi due progetti prosegue il piano di interventi dell’Amministrazione comunale per migliorare le condizioni della rete stradale cittadina. Stiamo portando avanti un programma articolato di lavori, con l’obiettivo di recuperare i ritardi accumulati negli anni passati e dare risposte concrete alle esigenze dei quartieri», dichiara l'assessore.

«Il nostro impegno è quello di continuare a intervenire con determinazione, quartiere dopo quartiere, per garantire ai cittadini strade più sicure e decorose, attraverso un’attività costante di manutenzione e riqualificazione della viabilità cittadina», conclude Orlando.

Via Partanna Mondello, Mancuso: ''Ora servono interventi concreti''

Soddisfazione per l'approvazione del progetto relativo alla Settima Circoscrizione arriva dal vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso, che richiama in particolare l'attenzione sulle condizioni di via Partanna Mondello.

«Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del provvedimento che consentirà di realizzare interventi di manutenzione straordinaria lungo l’asse di via Partanna Mondello, con particolare riferimento al rifacimento del manto stradale», afferma Mancuso.

Il vicepresidente vicario ricorda le segnalazioni dei residenti sulle condizioni della strada e sottolinea di avere più volte rappresentato all'Amministrazione comunale le criticità dell'arteria.

«L’approvazione di questo provvedimento rappresenta un passaggio significativo e una prima risposta concreta alle esigenze del territorio. La manutenzione delle strade deve essere una priorità, soprattutto nelle zone periferiche, per garantire maggiore sicurezza, migliorare la viabilità e restituire decoro ai quartieri», aggiunge.

Mancuso annuncia infine che seguirà l'iter amministrativo per verificare che all'approvazione del progetto seguano l'avvio e l'effettiva esecuzione degli interventi.

«Seguirò con attenzione il percorso amministrativo affinché agli atti approvati facciano seguito, in tempi ragionevoli, l’avvio e la concreta realizzazione dei lavori. I cittadini hanno bisogno di risposte, ma soprattutto di interventi», conclude.

Piampiano e Meli: ''Interventi attesi a Partanna Mondello e Sferracavallo''

Apprezzamento per il provvedimento viene espresso anche dai consiglieri comunali di Forza Italia, Leopoldo Piampiano e Catia Meli, che sottolineano l'importanza dei lavori per le due borgate marinare.

«Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del provvedimento che consentirà di realizzare interventi di manutenzione straordinaria su alcuni importanti assi viari delle borgate di Partanna Mondello e Sferracavallo, con lavori che riguarderanno il rifacimento del manto stradale e la sistemazione dei marciapiedi», dichiarano.

I due consiglieri ricordano di avere più volte rappresentato all'Amministrazione comunale le criticità delle strade e dei percorsi pedonali, facendosi portavoce delle segnalazioni dei residenti.

«L'approvazione di questo provvedimento rappresenta un passaggio importante per dare risposte concrete ai cittadini. La manutenzione delle strade e dei marciapiedi è una priorità per garantire maggiore sicurezza, migliorare la viabilità e restituire decoro ai nostri quartieri», proseguono.

Piampiano e Meli annunciano infine che continueranno a seguire l'iter amministrativo, con particolare attenzione ai tempi di realizzazione.

«Continueremo a seguire l'iter affinché agli atti amministrativi facciano seguito, in tempi ragionevoli, l'avvio e la realizzazione dei lavori», concludono i consiglieri di Forza Italia.

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Fonte: Comune di Palermo
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