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Sicurezza stradale

Palermo, pedalata in memoria delle vittime della strada: la Consulta della Bicicletta chiede più sicurezza e stop ai mezzi pesanti in città

Domenica 15 novembre, alle 9:30, partenza da piazza Castelnuovo per l'iniziativa promossa dalla Federazione Ciclistica Italiana. Un ricordo particolare per Giorgio Bianchini e Nicoleta Mirela Rusu. La Consulta denuncia il degrado delle infrastrutture e chiede interventi concreti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 10:04
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Mobilità
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Una pedalata per ricordare le vittime della strada e chiedere interventi concreti per migliorare la sicurezza di ciclisti, pedoni e automobilisti. La Consulta della Bicicletta del Comune di Palermo parteciperà domenica 15 novembre 2026 all'iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione Ciclistica Italiana, in occasione della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada.

La partenza è prevista alle 9:30 da piazza Castelnuovo, all'altezza di via Ruggero Settimo.

L'iniziativa sarà dedicata a tutte le persone che hanno perso la vita sulle strade, con un ricordo particolare per Giorgio Bianchini, 36 anni, morto il 29 settembre mentre percorreva in bicicletta via Belgio a Palermo, e Nicoleta Mirela Rusu, 41 anni, investita il 21 giugno mentre pedalava con un gruppo di amici lungo la strada tra Monreale e Pioppo.

La Consulta: strade e piste ciclabili in condizioni di degrado

In una nota, la Consulta della Bicicletta richiama l'attenzione sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione collettiva e sulla responsabilità di tutti gli utenti della strada.

«È indispensabile una sensibilizzazione collettiva al fine di fare memoria delle vittime ed esprimere solidarietà ai parenti delle stesse, ma soprattutto per ricordare che è responsabilità di ciascuno evitare che questi incidenti accadano», si legge nel comunicato.

La Consulta sottolinea che il rispetto del Codice della Strada deve accompagnarsi all'impegno delle istituzioni nel garantire infrastrutture sicure.

«Non è tollerabile la situazione di degrado e di mancata manutenzione in cui continua a versare una larga parte di strade, piste ciclabili e marciapiedi della nostra città», denuncia l'organismo comunale.

Il ricordo di Giorgio Bianchini e la richiesta di interventi

Particolare attenzione viene riservata alla morte di Giorgio Bianchini, avvenuta in via Belgio.

Secondo quanto denunciato dalla Consulta, dopo il tragico episodio non sarebbero stati adottati provvedimenti per impedire il ripetersi di incidenti analoghi.

«Purtroppo, a oggi, dopo la morte di Giorgio Bianchini, le autorità competenti non hanno adottato nessun provvedimento per evitare che possa accadere di nuovo», afferma la Consulta.

La richiesta riguarda anche la circolazione dei mezzi pesanti nelle strade cittadine, ritenuta incompatibile con la sicurezza degli utenti più vulnerabili.

«È inaccettabile che camion, tir e grossi articolati continuino ad attraversare la città, in mezzo a biciclette, pedoni e al traffico generale di veicoli. Non è sicuro per le persone e non è più tollerabile», prosegue la nota.

La Consulta ribadisce così la necessità di affiancare alle iniziative commemorative provvedimenti capaci di ridurre concretamente i rischi della circolazione stradale.

«Ricordare le vittime non basta, se poi non cambia niente», conclude la Consulta della Bicicletta del Comune di Palermo.

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Fonte: Comune di Palermo
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