giovedì12 novembre 2026, 13:21
Educazione e prevenzione

Palermo ricorda le vittime della strada: il 18 novembre incontro sulla sicurezza stradale alla Real Fonderia Oretea

La Polizia Municipale promuove un incontro con istituzioni, esperti, studenti e motociclisti per sensibilizzare sui rischi della strada, sulla guida responsabile e sull'importanza del rispetto delle regole.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 10:01
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Mobilità
Comune di Palermo

Un momento di riflessione dedicato alla sicurezza stradale, alla prevenzione degli incidenti e alla responsabilità di chi si mette alla guida. In occasione della Giornata Mondiale ONU in ricordo delle Vittime della Strada 2026, la Polizia Municipale di Palermo organizza un incontro di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 9:30, presso la Real Fonderia Oretea di Palermo, alla presenza delle autorità cittadine, di esperti e professionisti del settore.

Sicurezza stradale, prevenzione e guida responsabile

L'iniziativa affronterà diversi aspetti legati alla prevenzione degli incidenti stradali, dal rispetto delle norme di circolazione all'importanza di adottare comportamenti prudenti e consapevoli.

Durante l'incontro si parlerà anche delle conseguenze civili e penali degli incidenti, delle procedure di primo soccorso e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione.

Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione dei giovani, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e del valore della vita.

All'iniziativa parteciperà anche un gruppo di motociclisti, che condividerà la propria esperienza per sottolineare l'importanza della prudenza, del rispetto delle regole e della responsabilità individuale sulla strada.

Sono previste inoltre testimonianze dirette, per stimolare una riflessione sulle conseguenze degli incidenti e sulla necessità di comportamenti corretti alla guida.

Le autorità e le scuole presenti

All'incontro prenderanno parte il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l'assessore alla Polizia Municipale Dario Falzone, l'assessore alla Cultura Antonio Rini e il comandante della Polizia Municipale, generale Angelo Colucciello.

Saranno presenti anche studenti e docenti dell'Istituto Nautico Gioeni Trabia e dell'IPSSAR Cascino, coinvolti nell'iniziativa per rafforzare il messaggio educativo rivolto alle nuove generazioni.

L'appuntamento del 18 novembre rappresenterà un'occasione per ricordare le vittime della strada e promuovere una cultura della prevenzione fondata sul rispetto delle regole, sulla prudenza e sulla responsabilità collettiva.

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Fonte: Comune di Palermo
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