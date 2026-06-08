Scuole più sicure

Palermo, scuole più sicure nel centro storico: arriva la nuova area pedonale tra piazza Sett'Angeli e via del Protonotaro

Via libera alla sperimentazione dell'area pedonale attorno agli istituti scolastici del centro storico. Il provvedimento sarà in vigore nei periodi scolastici 2025/2026 e 2026/2027.

Comune di Palermo

Via libera alla nuova area pedonale che interesserà una parte del centro storico di Palermo nelle vicinanze di alcuni istituti scolastici. L’Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile ha emanato l’ordinanza che istituisce e regolamenta, in via sperimentale, la pedonalizzazione di piazza Sett’Angeli, via delle Scuole, via del Protonotaro, piazza dell’Origlione e una porzione di via Guido delle Colonne.

Il provvedimento sarà valido durante gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal 1° settembre al 30 giugno, esclusivamente nei giorni feriali e nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 15.

La nuova area pedonale comprenderà la corsia di piazza Sett’Angeli tra via Simone di Bologna e via delle Scuole, l’intero tratto di via delle Scuole fino a corso Vittorio Emanuele e via del Protonotaro fino a piazza dell’Origlione. Saranno inoltre interessati il tratto di piazza dell’Origlione antistante la scuola media statale Giuseppe Verga e una porzione di via Guido delle Colonne davanti all’uscita laterale dello stesso istituto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della popolazione scolastica e ridurre la pressione del traffico veicolare nelle aree frequentate quotidianamente da studenti, docenti e famiglie. L’ordinanza richiama infatti la necessità di incrementare la tutela dei pedoni e di creare spazi urbani più sicuri e vivibili, in linea con le strategie di mobilità sostenibile e con gli indirizzi dell’amministrazione comunale.

Per consentire l’accesso alle aree interessate saranno individuati specifici varchi di ingresso e uscita, mentre il transito sarà consentito soltanto ai veicoli autorizzati. Tra questi figurano residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine, veicoli di pubblica utilità e mezzi a servizio di persone con disabilità.

L’ordinanza introduce inoltre alcune modifiche alla viabilità della zona, tra cui l’istituzione di una strada senza uscita in una parte di piazza Sett’Angeli, nuove direzioni obbligatorie e limitazioni al transito dei mezzi commerciali durante gli orari di pedonalizzazione.

Secondo quanto previsto dal provvedimento, i veicoli autorizzati dovranno procedere a velocità particolarmente ridotta, non superiore a 6 chilometri orari, garantendo sempre la precedenza ai pedoni.

La sperimentazione rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di ampliamento delle aree pedonali del centro storico e di valorizzazione degli spazi urbani destinati alla mobilità sostenibile e alla sicurezza degli studenti.