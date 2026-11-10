martedì10 novembre 2026, 18:52
Viabilità a Mondello

Palermo, Settimana Velica del Mediterraneo a Mondello: divieti di sosta e strade chiuse dal 13 al 22 novembre

Il Comune di Palermo dispone limitazioni alla circolazione in occasione della 62ª Settimana Velica del Mediterraneo, in programma il 14, 15, 21 e 22 novembre. Divieti di sosta con rimozione forzata e chiusure al traffico in alcune strade collegate a viale Regina Elena, con deroghe per residenti e mezzi autorizzati.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 10/11/2026 - 09:25
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Mobilità
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Modifiche alla viabilità a Mondello in occasione della 62ª Settimana Velica del Mediterraneo 2026, in programma nelle giornate del 14, 15, 21 e 22 novembre.

L'Ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune di Palermo ha emanato l'ordinanza numero 2102 del 9 novembre 2026, che introduce limitazioni temporanee alla circolazione veicolare e pedonale nell'area di viale Regina Elena e nelle strade limitrofe, per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva.

Divieti di sosta e chiusure: date e orari

Il provvedimento prevede il divieto di sosta con rimozione forzata e la chiusura al transito veicolare in due distinti periodi:

  • Dalle ore 14:00 di venerdì 13 novembre alle ore 21:00 di domenica 15 novembre 2026.

  • Dalle ore 14:00 di venerdì 20 novembre alle ore 21:00 di domenica 22 novembre 2026.

Le limitazioni interesseranno i seguenti tratti stradali:

  • Viale Principessa Giovanna, tra viale delle Palme e viale Regina Elena.

  • Viale Principessa Mafalda, tra viale delle Palme e viale Regina Elena.

  • Viale Principessa Jolanda, tra viale delle Palme e viale Regina Elena.

Le disposizioni entreranno quindi in vigore già dal pomeriggio del venerdì precedente ciascun fine settimana di gare.

Viale Regina Elena, accesso consentito ai mezzi dell'organizzazione

L'ordinanza autorizza inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, l'accesso dei mezzi dell'organizzazione nell'area pedonale di viale Regina Elena, nel tratto compreso tra viale Principe Umberto, escluso, e viale Principessa Giovanna.

Durante queste operazioni è prevista anche la chiusura temporanea al transito pedonale nell'area interessata.

I mezzi utilizzati per la manifestazione potranno sostare temporaneamente fino al termine delle esigenze organizzative, garantendo comunque il passaggio in sicurezza dei veicoli di soccorso.

Le deroghe per residenti e mezzi di emergenza

Il provvedimento esclude dalle limitazioni i mezzi di soccorso, le Forze dell'Ordine e i veicoli dell'organizzazione.

È previsto inoltre l'accesso dei residenti nelle strade interessate, sotto la sorveglianza degli organizzatori.

Per i residenti e i dimoranti titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati, in assenza di percorsi alternativi, sarà possibile transitare a passo d'uomo, esclusivamente per entrare o uscire dall'area sottoposta a chiusura e sotto il controllo degli organi di vigilanza.

La viabilità alternativa sarà garantita attraverso le strade limitrofe che rimarranno aperte al traffico.

Segnaletica e sicurezza durante la manifestazione

L'organizzazione della Settimana Velica del Mediterraneo dovrà provvedere, a proprie spese, alla collocazione della segnaletica stradale e delle transenne necessarie.

I segnali dovranno essere posizionati 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.

L'ordinanza precisa inoltre che le disposizioni potranno essere modificate o revocate per sopraggiunte esigenze di sicurezza pubblica.

Il provvedimento è subordinato all'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalla normativa.

Le limitazioni sono finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione velica e a disciplinare la circolazione nell'area di Mondello durante i due fine settimana interessati.

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Fonte: Comune di Palermo
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