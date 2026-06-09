mercoledì07 ottobre 2026, 00:21
Via Libertà pedonale

Palermo, via Libertà torna pedonale nei festivi: chiusura al traffico dalle 8 alle 20

Il Comune di Palermo istituisce una nuova area pedonale temporanea in via Libertà nelle domeniche e nei giorni festivi. Il provvedimento sarà operativo dalle 8 alle 20 nel tratto compreso tra piazza Ruggero Settimo e piazza Mordini-Crispi.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 17:44
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Mobilità
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Torna la pedonalizzazione di via Libertà. L'Ufficio Traffico e Mobilità del Comune di Palermo ha emanato l'ordinanza n. 23 del 9 giugno 2026 che istituisce un'area pedonale temporanea nel tratto compreso tra piazza Ruggero Settimo e piazza Mordini-Crispi durante le domeniche e i giorni festivi.

Il provvedimento revoca le precedenti ordinanze in materia e recepisce l'atto di indirizzo dell'assessorato alla Mobilità finalizzato al ripristino della pedonalizzazione dopo il completamento dei lavori di rifacimento dei marciapiedi e l'attivazione dei dissuasori a scomparsa lungo l'asse centrale della strada.

La chiusura al traffico interesserà la carreggiata centrale di via Libertà, nel tratto compreso tra piazza Mordini-Crispi e piazza Ruggero Settimo-Castelnuovo, dalle ore 8 alle ore 20 e comunque fino a cessate esigenze. Sarà consentito esclusivamente il transito di biciclette e velocipedi.

Sulle carreggiate laterali sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia, sempre nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20.

L'amministrazione comunale motiva la decisione con la necessità di promuovere la mobilità sostenibile, ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico e favorire la vivibilità degli spazi urbani, restituendo alla cittadinanza un'importante area di aggregazione nel cuore della città.

Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza dei pedoni. I ciclisti autorizzati al transito dovranno mantenere una velocità non superiore a 6 chilometri orari e, in presenza di elevata affluenza pedonale, procedere conducendo il mezzo a mano e garantendo sempre la precedenza ai pedoni.

L'attraversamento veicolare resterà consentito nei punti di intersezione con via Archimede e via Siracusa, sotto la vigilanza della Polizia Municipale.

L'ordinanza prevede inoltre che AMAT e le aziende di trasporto extraurbano provvedano ad adeguare, ove necessario, i percorsi delle linee interessate dal provvedimento. Le eventuali modifiche al trasporto pubblico locale saranno comunicate attraverso il sito aziendale nella sezione dedicata alle ultime notizie.

Sono esclusi dalle limitazioni i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine e i veicoli diretti ai passi carrabili autorizzati.

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Fonte: Comune di Palermo
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