martedì10 novembre 2026, 18:53
Sosta agevolata

Strisce blu a Palermo, nuovi abbonamenti da 10 euro e pass per tutte le zone a 35 euro: ecco le agevolazioni

Il Comune di Palermo e AMAT definiscono un piano di tariffe agevolate per residenti, lavoratori e domiciliati. Previste nuove formule mensili e la possibilità di parcheggiare in due zone contigue con un'integrazione annuale.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 15:12
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Mobilità
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Nuove agevolazioni per le strisce blu a Palermo, con abbonamenti mensili a partire da 10 euro e un pass da 35 euro al mese valido in tutte le aree di sosta tariffata gestite da AMAT, comprese quelle stagionali di Mondello e Sferracavallo.

Le novità sono state definite durante una riunione convocata dal sindaco Roberto Lagalla a Villa Niscemi, alla presenza dell'assessore al Traffico Dario Falzone, del presidente di AMAT Giuseppe Mistretta, dei responsabili degli uffici competenti e della Polizia municipale.

L'obiettivo è rendere la sosta a pagamento più accessibile e flessibile, introducendo nuove formule che si aggiungono alle agevolazioni già esistenti.

Strisce blu Palermo: le tre nuove agevolazioni

Il piano concordato tra Comune e AMAT prevede tre principali misure:

  • Domiciliati non residenti e lavoratori: abbonamento mensile da 10 euro, per un massimo di due vetture, valido esclusivamente nell'area di pertinenza, compresi i parcheggi AMAT a pagamento presenti nella stessa zona.

  • Residenti: possibilità di estendere il pass gratuito a una seconda area contigua pagando 10 euro aggiuntivi all'anno. Le combinazioni ammesse sono G/A, G/B, A/B e B/C. Il costo complessivo per due aree sarà quindi di 20 euro annui.

  • Abbonamento per tutte le zone: pass mensile da 35 euro, valido nelle aree A, B, C e G, nei parcheggi AMAT a sosta tariffata e nelle zone stagionali D ed E, corrispondenti a Mondello e Sferracavallo. Potrà essere acquistato da chiunque, senza vincoli di residenza.

Lagalla: «Una risposta concreta a chi vive e lavora a Palermo»

Il sindaco Roberto Lagalla sottolinea la volontà dell'amministrazione di rispondere alle esigenze dei cittadini, soprattutto di chi abita al confine tra due diverse aree di parcheggio.

«Con questo intervento vogliamo dare una risposta concreta alle esigenze di chi vive e lavora nella nostra città, introducendo strumenti di agevolazione che tengano conto delle diverse condizioni e necessità», dichiara il primo cittadino.

La strategia nasce dalla collaborazione tra Comune, AMAT e Polizia municipale, con l'intento di conciliare le esigenze degli automobilisti con una gestione sostenibile della sosta.

«Il nostro obiettivo è costruire un sistema equilibrato, che valorizzi il trasporto pubblico e, al tempo stesso, offra opportunità e condizioni più accessibili a residenti, lavoratori e a tutti coloro che quotidianamente si muovono a Palermo», conclude Lagalla.

Le nuove formule tariffarie ampliano dunque le possibilità di parcheggio per diverse categorie di utenti, con particolare attenzione ai residenti nelle zone di confine e a chi si sposta quotidianamente per lavoro.

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Fonte: Comune di Palermo
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