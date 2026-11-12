Mobilità sostenibile

Tram Palermo, via libera alla tratta D Orleans-Bonagia e al parcheggio Foro Italico: previsto un nuovo ponte sull'Oreto

irmato dall'assessore regionale Giusi Savarino il decreto che conclude la procedura PAUR. Il collegamento Orleans-Bonagia è prioritario tra le tratte ancora da finanziare. Lagalla e Carta: ''Un passo importante per connettere le periferie e migliorare la mobilità cittadina''.

Palermomania.it

Nuovo passo avanti per l'ampliamento della rete tramviaria di Palermo. Si è conclusa, con la firma del decreto dell'assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente Giusi Savarino, la procedura per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo al progetto definitivo della tratta D Orleans-Bonagia e al parcheggio di interscambio del Foro Italico.

L'approvazione rappresenta un passaggio significativo per il futuro del trasporto pubblico cittadino, anche se la realizzazione della nuova linea resta subordinata al reperimento delle risorse economiche necessarie.

Tram Orleans-Bonagia, la tratta D è una priorità

La tratta D collegherà Orleans e Bonagia, estendendo il sistema tramviario verso le periferie e migliorando i collegamenti tra i quartieri e i principali servizi urbani.

Il progetto comprende anche la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Oreto, considerato strategico per la viabilità cittadina, la sicurezza e le connessioni tra le due sponde.

L'intervento è stato individuato come prioritario rispetto alle altre tratte ancora prive di finanziamento attraverso un ordine del giorno del Consiglio comunale, promosso dalla Commissione urbanistica, e una successiva deliberazione della Giunta comunale.

La scelta risponde a due obiettivi: rafforzare il trasporto pubblico nelle aree periferiche e realizzare una nuova infrastruttura di attraversamento dell'Oreto.

Finanziamenti ancora da reperire

Nonostante il completamento della procedura autorizzativa, la tratta D non dispone ancora della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione.

Le risorse sono già state richieste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'approvazione del PAUR consentirà all'Amministrazione comunale di rafforzare la richiesta agli organismi nazionali competenti.

Il provvedimento arriva dopo la consegna dei lavori della tratta C, avvenuta il 29 maggio scorso, e costituisce un'ulteriore tappa del programma di ampliamento della rete tramviaria.

L'obiettivo complessivo è collegare in maniera più efficace il centro e le periferie, i poli universitari e i nodi di interscambio, rendendo il trasporto pubblico maggiormente accessibile.

Lagalla e Carta: ''Una Palermo più connessa, inclusiva ed ecologica''

Soddisfazione per il completamento dell'iter autorizzativo viene espressa dal sindaco Roberto Lagalla e dall'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta.

«L’approvazione del PAUR della tratta D è un risultato importante per Palermo e dà forza a una priorità condivisa dal Consiglio comunale, su impulso della Commissione urbanistica, e dalla Giunta: realizzare il collegamento Orleans–Bonagia e il nuovo ponte sull’Oreto, dando precedenza a questo intervento tra le tratte ancora da finanziare», dichiarano congiuntamente.

«Lo sviluppo del tram si inserisce in una visione di Palermo più connessa, inclusiva ed ecologica. Potenziare la rete significa favorire il diritto alla mobilità, ridurre la dipendenza dall’automobile privata e accompagnare la trasformazione delle strade con interventi di riqualificazione dello spazio pubblico», aggiungono.

Nuovi tram ibridi senza catenaria

Il programma di ampliamento della rete prevede anche l'impiego di tram ibridi a batteria, in grado di circolare senza catenaria.

La soluzione punta a ridurre l'impatto visivo dell'infrastruttura e a tutelare il paesaggio urbano, accompagnando l'estensione del servizio con interventi di riqualificazione degli spazi pubblici.

Per Lagalla e Carta, il collegamento delle periferie attraverso il tram rappresenta inoltre uno strumento per migliorare l'accesso al lavoro, allo studio e ai servizi, contribuendo a ridurre le disuguaglianze territoriali.

Il nuovo ponte sull'Oreto viene indicato come un elemento fondamentale per rafforzare la rete degli spostamenti e migliorare la sicurezza della circolazione.

«Su questi obiettivi proseguiremo il confronto con le istituzioni competenti per reperire le risorse necessarie. Ringraziamo l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente Giusi Savarino e tutti gli uffici regionali e comunali coinvolti per aver consentito di raggiungere questo passaggio fondamentale», concludono il sindaco e l'assessore.