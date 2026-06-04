mercoledì07 ottobre 2026, 00:22
Intervento in via Villa Griffone

Via Villa Griffone, installati due specchi parabolici: Abbate e Minnone chiedono anche autovelox e nuova segnaletica

Installati due specchi parabolici all'uscita di via Villa Griffone per migliorare la visibilità e la sicurezza stradale. Abbate e Minnone: ''Adesso attendiamo autovelox e segnaletica''.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 15:37
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Mobilità
Comune di Palermo

Nuovi interventi per la sicurezza stradale nella zona di via Villa Griffone. Questa mattina il personale di Amat ha provveduto all’installazione di due specchi parabolici all’uscita della strada: il primo all’angolo con via Altarello e il secondo in direzione di via Pitrè alta.

L’intervento era stato richiesto da tempo agli uffici competenti dell’Ufficio Traffico e punta a migliorare la visibilità per gli automobilisti in un tratto ritenuto particolarmente delicato sotto il profilo della sicurezza.

«Questi lavori, che di fatto affidano agli automobilisti una più ampia sicurezza, erano stati richiesti da tempo agli uffici competenti dell’Ufficio Traffico», dichiarano il consigliere comunale Ninni Abbate e il consigliere della Quarta Circoscrizione Nino Minnone.

I due esponenti istituzionali sottolineano però che l’intervento rappresenta soltanto un primo passo e chiedono ulteriori opere per aumentare la sicurezza della circolazione.

«Adesso si attendono anche i lavori di tracciamento della linea continua di mezzeria e, soprattutto, il collocamento di un autovelox, previa autorizzazione della Prefettura», aggiungono.

Secondo Abbate e Minnone, il completamento degli interventi previsti consentirebbe di ridurre i rischi per automobilisti, motociclisti e pedoni, migliorando la gestione del traffico in un’area particolarmente frequentata.

«Tutto questo è la conferma della nostra attenzione verso una migliore mobilità e a difesa dell’incolumità di coloro che usano le quattro e le due ruote e dei pedoni», concludono i due consiglieri.

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Fonte: Comune di Palermo
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