4 marzo, ecco le angustie del povero elettore

Il 4 marzo prossimo venturo in Italia si andrà a votare. E questo provoca già qualche cattivo pensiero, in quanto, a ben rievocare quante volte in Italia si celebrano votazioni, si rileva che se ne fanno troppe. E il troppo è sempre un difetto...

di Elio Giunta | Pubblicata il: 22/02/2018 - 18:20:25 Letto 2676 volte

Il 4 marzo prossimo venturo in Italia si andrà a votare. E questo provoca già qualche cattivo pensiero, in quanto, a ben rievocare quante volte in Italia si celebrano votazioni, si rileva che se ne fanno troppe. E il troppo è sempre un difetto. Ora per le amministrative comunali o provinciali, ora per le regionali, ora per le nazionali; e, questo è il guaio, in una data qua, in un’altra là, insomma in Italia non si fa che parlare di elezioni troppo spesso dappertutto e vedere i cosiddetti leader che, invece di lavorare, vanno in giro a far propaganda, sicché tutto si ferma e si rinvia. Si potrebbero fissare nel quinquennio due o tre date da utilizzare analoghe tutti e dovunque, con risparmio anche economico, ma non si fa; per cui siamo finiti nell’inflazione della democrazia, con quel che segue in perdite di tempo e in corruzione.

Comunque questa volta siamo difronte ad una posta importante e necessaria: c’è da fare il nuovo Parlamento e rifare il Governo. Tuttavia, se ci mettiamo nella posizione, non di chi ha sempre in tasca il pallino della politica o magari è prossimo a interessi di onorevoli e partiti, ma di chi è costretto alla faticosa generalità del quotidiano, ci rendiamo conto che questi si avvicini al fatidico 4 di marzo con molte angustie.

La prima riguarda dunque il dubbio del perché votare, se c’è il sospetto che tutto resti così com’è. Si dice che si vota per avere un nuovo Parlamento e perché così funziona la democrazia, ma, a ben osservare quanto è succeduto dai decenni del dopoguerra e particolarmente negli ultimi decenni, l’istituzione parlamentare si è andata man mano declassando a strumento di copertura o giustificazione di inciuci di partiti e di ambizioni di potere di singoli, segretari e loro seguaci, sempre più in povertà di principi da affermare o a cui tendere. Si è visto infatti che per lunghissimi tempi recenti non si riusciva a fare una legge elettorale, alla faccia delle esigenze del paese, e solo allora si è fatta, allorché i biechi obiettivi, sono stati soddisfatti, con l’esito di un prodotto pasticciato e la prospettiva di un nuovo che lo sia solo per finzione. Se dunque tutto si prevede come prima, e con gli stessi personaggi che si sono ben tutelati, le elezioni sarebbero un rito necessario per legge ma sostanzialmente inutile.

La seconda angustia verrebbe dal quesito, certo alquanto più grave: votare sì, ma con quali prospettive? E qui occorre anzitutto avere chiara la situazione economico-civile del paese, per rendersi conto di cosa davvero ci si può attendere da un governo che voglia definirsi nuovo. Purtroppo il nostro uomo comune non è facile che riesca a capacitarsi. Infatti le notizie che si ricevono sono perlomeno contraddittorie. Si dice e scrive che c’è la ripresa, ma subito si aggiunge che non basta; e per dipiù, negli stessi organi d’informazione, contemporaneamente, si dice più spesso che detta ripresa non si vede, non è percepita dalla maggioranza del paese. Intanto si registrano le notizie di più forte divario tra ricchi e poveri, della disoccupazione che aumenta, del lavoro giovanile che è solo precario, delle aziende che chiudono, delle imprese che falliscono o si trasferiscono in altri paesi seminando disperazione. Per cui, ci si sente come presi in giro e non si riesce ad aver fiducia in una nuova politica redentrice che, tra l’altro, dovrebbero attuarla come nuovi eletti, quelli che intanto si ripropongono e parlano pescando nel vuoto. E pensare che invece oggi più che mai occorrerebbero alla politica personalità forti d’ingegno e di prestigio culturale, visto che il paese non può gestire un’efficace politica autonoma, costretto com’è nelle strettoie di un’Europa, dalla quale più che avere conforto spesso è costretto a guardarsi.

Infatti, ed ecco la terza angustia: chi sono quelli che vogliono il voto? Sono figure di risulta della vecchia classe politica demosocialcristiana mai del tutto estinta o dell’infatuazione berlusconiana (oggi tornata quasi rassicurante) o sono frutto dell’indignazione diffusa, immediata e non storicizzata, che costituiscono un panorama di mediocrità francamente disarmante. Esse si vedono utilizzare il podio elettorale, con la colpevole, accomodaticcia, connivenza televisiva, per esibirsi in un continuum di oratoria ovvia, un po’ furbesca ma per nulla credibile. Insomma, circondati da amici e clienti, vediamo i soliti personaggi, segretari di partiti tradizionali o di partitini sorti perché tutti i soliti restino, alternarsi a tutte le ore sui teleschermi per dichiararsi l’uno più bravo dell’altro, per offendere l’altro e consumare una campagna elettorale all’insegna della volgar rissa o del quasi nulla; addirittura qualcuno di più faccia tosta si è avanzato a promettere la solita mancia di ottanta euro oppure qualche nuovo assegno alle famiglie, come se, a vittoria conseguita, l’erario pubblico sarà a sua disposizione, e forse pensando che gli elettori italiani siano dei poveracci bonaccioni che si aspettano solo il regalino o il famoso pacco di pasta. Nessuna voce che faccia pensare ad una svolta in nome di rinnovato e pregnante valore del proprio simbolo, dalla cui diversificazione prende senso la democrazia; nessuna che vada a fondo delle gravi questioni, dei drammi, delle attese dei tempi; che avanzi ipotesi possibili, per le quali è giusto disporsi a barcamenare o indirizzare i figli, se ancora in Italia si può parlare di figli.

Forse al momento non c’è rimedio: in tutti i campi, e quindi anche in quello politico, è la mediocrità che incalza. Sicché è il caso che il povero elettore italiano il 4 marzo andrà votare trascinando tristi perplessità, o forse se ne starà a casa, magari a sognare persino i tempi di re Cecco Peppe, quando in politica si rubava di meno e perlomeno nel fare politico non c’era gazzarra di offese e uso di parolacce.

