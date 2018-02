San Valentino

"Amor ch'a nullo amato amar perdona" San Valentino per gli amici di Palermomania.it

Ogni quattordici di febbraio si celebra ormai come una ricorrenza tradizionale tra le più sentite e dalle convenzioni più irrinunciabili, specie tra i giovani...

Ogni quattordici di febbraio si celebra ormai come una ricorrenza tradizionale tra le più sentite e dalle convenzioni più irrinunciabili, specie tra i giovani. Pub e pizzerie sono strapiene, tra i ristorantini si fanno i turni, degli affollamenti nelle discoteche non ne parliamo. Ragazzi e ragazze ci tengono ai particolari pensierini e non mancano di aumentare scambio di frasi fatte, tenerezze e smorfie. E’ la festa degli innamorati e tali almeno in detto giorno vogliono mostrarsi, almeno all’apparenza. Chi sa quanti, con l’occasione, vorranno fare con intelligenza il punto sulla reale concezione del loro sentimento.

Eppure l’amore è una cosa seria, forse la più seria che è concessa al nostro vivere terreno, per cui neppure parlarne è troppo facile. Come tutte le cose che determinano o condizionano la nostra esistenza, anche l’amore ricade nelle incombenze del pensiero. Sull’amare, almeno qualche volta, bisogna anche pensare. E difatti di amore si sono occupati anche i filosofi di ogni età, a partire da Empedocle e Platone a Voltaire e Schopenhauer, e addirittura lo scorso anno, nel festival internazionale del pensiero, a Sarzana, il tema è stato l’amore.

Proprio in Platone, nel suo bellissimo dialogo, il Simposio, si leggono alcune delle più raffinate definizioni che si possono dare al tema dell’amore come Eros: “Esso si stabilisce nell’animo degli uomini e degli dei ma non indifferentemente: se un’anima ha un carattere duro se ne va, se incontra quella con un carattere tenero vi fissa dimora….Eros non subisce violenza, domina i desideri e i piaceri, attinge alla sapienza… Colui che è preso da eros diviene creatore… Eros è padre della squisitezza, del lusso, della leggiadria, del desiderio…”. E ivi Socrate concluderà definendo l’eccellenza dell’eros come un salire alla bellezza ideale.

Ovviamente non si arresterà in questi termini la concezione dell’amore secondo i pensatori, e verranno pure le pagine che trattano di rapporti terreni, pratici e laici, ricordando addirittura che, a proposito di amore, si parla di sensualità e di misterioso istinto già nell’alto Medioevo, ove un certo Andrea, cappellano di corte, nel 1185 scrisse un intrigante trattato sull’arte di amare; e che proprio dal Medioevo vengono le più affascinanti storie d’amore sensuale, quella realmente vissuta da Abelardo ed Eloisa e quella poeticamente elaborata da Dante di Paolo e Francesca, gli amanti che necessariamente dovettero amarsi, come dice il nostro titolo.

Tutto questo come premessa ad un discorso non banale sull’amore, utile magari a fare rizzare i capelli alla nostra generazione di ragazzi che, ebbri di messaggini insulsi e stentati, non riescono più neppure ad alzare la testa dal nulla dei loro sofisticati strumentini.

Comunque resta assodato per ogni epoca, compreso la nostra, che il principio filosofico dell’amore è l’attrazione, sia verso gli oggetti sia, a maggior ragione, verso la persona altra. Ed è un principio che dà impulsi, reazioni, carica vitale, come è vero che provoca conseguenze, non sempre di felicità, nel procedere della vita degli uomini. Ma sarà allora su queste conseguenze, positive o meno, che di più si eserciteranno non tanto i filosofi quanto gli scrittori, romanzieri e poeti, poiché è di questi la cura analitica di ogni concreta esperienza umana ed ogni tentativo d’interpretarla. Dovessimo dire di tutta la letteratura che tratta la materia amorosa, non basterebbero decine di volumi. Per cui, per l’occasione odierna val la pena fermarsi a qualche esemplare. Penso a due testi di autori contemporanei, in quanto anche da essi è possibile dedurre una definizione altrettanto filosofica dell’amore: La casa dei doganieri di Montale e Aprile amore di Mario Luzi. Nella prima, la rivisitazione di un luogo d’incontri con la propria amata di cui si è ormai perduto notizia, porta il ravvivarsi di una struggente evocazione, come a dire che l’amore si avverte forte soprattutto come nostalgia. Nella seconda, le riflessioni che accompagnano la salita verso un incontro, in un giorno di primavera freddo, inducono ad individuare l’essenza dell’amore nella percezione di un attimo di armonia o di pienezza interiore. Ed a questi, voglio aggiungere il concetto di amore come emozione dell’essere in due, ritrovandosi sia a fronte del ruggire delle intemperie, sia nella quiete del tempo, quando anche i mali del proprio passato si scordano. Ecco, in omaggio agli amici lettori:

INSIEME – ELIO GIUNTA



Guarda insieme a me

quando il tempo si oscura:

le montagne fanno lontano

gridi d’acque selvagge

all’improvviso

e non vogliono sapere

se domani accenderai il fuoco

quando potremo ritrovarci.

Cammina insieme a me

quando l’aria si quieta

vedi la strada

scorre fra siepi di rovine

ma io non canto le cose morte

ora che posso condurti.

( da E.Giunta. Dai margini inquieti. Milano,1991)

