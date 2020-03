Coronavirus

Attenti ai veri sciacalli del Coronavirus!

di Ezio Maria Romano | Pubblicata il: 16/03/2020 - 17:51:02 Letto 396 volte

È normale che, in questi momenti di piena emergenza, le persone siano molto preoccupate non solo per la loro salute ma anche per il loro futuro economico-finanziario.

In un momento di così elevata incertezza, con un‘intera popolazione reclusa in casa per evitare l’aggravarsi dell’epidemia, con tutte le strutture pubbliche chiuse e con una miriade di attività lavorative sospese, a chi non verrebbe il pensiero: “Cosa sarà del mio domani?”

Ed ecco che gli sciacalli si mettono all’opera, per “dare una mano” alla società che soffre già di suo.

Non solo c’è chi sta speculando sulla scarsità di mascherine, di disinfettanti, etc., provando a commercializzarli a prezzi impossibili, in questi giorni di disperazione, stanno anche nascendo come i funghi e pubblicizzate su tutti i social, una miriade di proposte dei tanti “fuffaguru” del marketing e della finanza che pubblicizzano videocorsi e corsi on-line per imparare a guadagnare da casa i soldi necessari a superare brillantemente quella che sarà la più grande crisi di denaro mai esistita che ci sta aspettando.

Sotto la veste di vere e proprie scuole di qualificata formazione aziendale, si propongono a suon di migliaia di Euro, Corsi on-line e videocorsi su come arricchirsi con le speculazioni immobiliari, con il trading on-line, scrivendo libri pilotati a diventare Best-Seller, oppure lanciando ogni sorta di attività su Facebook, Instagram, Youtube, Amazon, etc…

Nulla sarebbe se questi Corsi on-line e videocorsi non fossero proposti dagli stessi “Sai Baba” della ricchezza, o dai loro vecchi allievi, che sono ormai anni che speculano sulla debolezza di chi non sa più come affrontare la globale crisi lavorativa che ci investe da tempo.

Già i vecchi corsi, se avevi la sfortuna di imbatterti, non potevi far altro che impoverirti spendendo cifre cospicue, per poi mollare tutto quando ti accorgevi delle bassissime probabilità di poter raggiungere i risultati pubblicizzati al momento dell’iscrizione, costata spesso anche decine di migliaia di Euro.

Oggi, con l’inevitabile futura fragilità sociale ed economica, causata da questa inedita pandemia, se non verranno fermati in tempo dalle Autorità Giudiziarie questi tanti irredimibili venditori di fumo, a tutte le conseguenze economiche che i Coronavirus porterà alle nostre tasche, si aggiungeranno anche le perdite dei soldi spesi nella speranza di un sogno che non si avvererà mai.

Io ci sono cascato, pur avendo superato la 50ina e, un consiglio che voglio dare oggi, specialmente ai giovani che probabilmente soffriranno le maggiori conseguenze di questa epidemia mondiale: non credete mai a chi vi popone di spendere cifre elevate per formarvi su come ottenere vostra “fortuna finanziaria”, il più di questi personaggi ostentano una ricchezza che non posseggono manco loro.

Purtroppo la vita non fa sconti a nessuno e, per ottenere un buon reddito personale, si può solo studiare molto, preparandosi ad affrontare i tanti sacrifici che la quotidianità ci sottopone ogni giorno.

