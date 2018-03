le vicende del mondo

23/03/2018

Non si sa quanto conti oggi un giornalismo che vada con occhio critico sulle vicende del mondo, dato che viviamo l’epoca del tutto digitale, cioè del tutto sbrigativo e superficiale; dell’essere tutti connessi, cioè essere concettualmente quasi tutti sconnessi o attratti dal nulla; per non dire del vivere in un paese vittima di una sua precarietà politica senza precedenti. Tuttavia, pensando alle centinaia e a volte migliaia di persone che contattano Palermomania, ci facciamo coraggio, ritenendo che sia comunque meritorio mantenere un covo ove resiste quella libertà di opinione che pure ancora c’è chi la va cercando.

Tra le vicende più recenti che hanno agitato ed agitano i nostri giorni, due ci sembra meritino particolare attenzione, in quanto si tratta di vicende tra quelle destinate ad incidere a lungo termine ed hanno motivazioni non di politica spicciola ma di cultura politica ad ampia significazione. L’una è la strepitosa vittoria elettorale di Putin in Russia. Sia chiaro che l’aggettivo “strepitosa” per noi ha carattere ironico, giacché stravincere le elezioni da parte di un despota che si è presentato senza oppositori, in quanto quelli veri che potevano esserci o sono finiti in galera o sono stati ammazzati persino se residenti all’estero, francamente sa persino di ridicolo, di opera di pupi. Putin insomma è stato rieletto per la quarta volta, gareggiando in elezioni, democratiche solo per farsa.

Allora più che sbracarsi in grossi titoli, come ha fatto per lo più la stampa che conta, sarebbe stato meglio dare più spazio a più profonde riflessioni sulla vicenda, cioè su quel che essa può significare e può comportare nelle cose della nostra epoca. Ed è quel che ora intendiamo fare noi.

Dunque, anzitutto è vero che Putin ha riportato la Russia a primeggiare nell’agone internazionale, anzi ci si può azzardare a dire che mai come ora, riferendoci agli anni dal dopoguerra ad oggi, la Russia è stata potenza con cui è inevitabile e difficile fare i conti; con cui l’Europa è costretta a trattare, riuscendone persino divisa nelle sue componenti (il che costituisce il maggior successo della diplomazia di Putin). L’aver sollevato il paese dalla grave crisi della fine del regime sovietico, a tappe progressive, è certamente merito da grande statista; e i Russi, che da sempre hanno avuto in animo l’attaccamento ad una loro grande madre Russia, con uno zar che la rappresenti, l’hanno capito, perciò questo loro Putin, l’hanno stimato e premiato con clamorosa partecipazione al voto.

Ma detti meriti ben si sa che sono stati ottenuti anche con l’uso tempestivo dei carri armati, in Crimea con modi poco ortodossi di riconquista, in Siria con l’intervenire a prezzo indiscriminato di stragi e di sangue innocente; e soprattutto si sa che il prestigio dello strapotere in patria è frutto anche di spicciola brutalità che ha liquidato o intimorito l’opposizione interna ed ha asservito pure la magistratura; il che vuol dire, Machiavelli ancora insegna, che il dispotismo, con i suoi ingredienti forti di politica estera ed interna, funziona assai bene per determinare la potenza di uno stato e, in pratica, per farlo progredire.

Ora, se confrontiamo la lezione che viene dalla Russia con quanto accade nel vecchio Occidente, dove vige discordia ed emergono incertezze tra sistemi aperti e sistemi chiusi; e dove si va constatando come difficile sia mantenere l’ordine pubblico e dare sicurezza alle persone, dove un leader di prestigio non emerge, dove pure si susseguono elezioni con le quali i meschini giuochi di potere sempre più falsificano l’equità democratica, consegue il pensiero che forse la democrazia, come istituzione di governo, in questa nostra epoca ha fatto il suo tempo. E del resto la storia ha finora dato più lustro ai despoti e ha detto che persino la democrazia ateniese prosperò con Pericle, che era un despota. Non è certo un pensiero di cui siamo lieti, ma è il caso di rifletterci sul serio e lo esprimiamo come invito provocatorio per meglio sperare.

L’altra vicenda è costituita da un episodio di cronaca: quello della nave Ong battente bandiera spagnola e recante i soliti migranti raccolti nel Mediterraneo, che è stata sottoposta a sequestro giudiziario in Sicilia. Sarebbe un episodio di cronaca come tanti, ed invece, a nostro giudizio, merita alquanto spazio di riflessione, in quanto l’accaduto investe una delle piaghe epocali riguardanti particolarmente l’Europa, più particolarmente il nostro paese: la tratta di migranti. Ora, quest’intervento dell’autorità giudiziaria, può costituire punto di partenza per affrontarne la relativa problematica meglio di come finora non si è fatto.

Finora l’Onu ha vergognosamente nicchiato; l’Europa, tutta falsa unione e tutta rigore bancario, ha cincischiato; l’Italia, coi suoi governanti sempre incapaci di farsi sentire come si deve, è arrivata a sopportare l’assurdo che qualsiasi nave di qualsiasi paese si possa dare da fare a raccogliere migranti per sbarcarli solo nelle nostre coste. Ma una parola chiara e decisa sul problema ancora non si è avuta; una seria convenzione internazionale ancora non si è pronunziata. Forse qualcosa si muoverebbe se si osasse montare una grande tendopoli di migranti a Piazza San Pietro (dove del resto ci sono già delle docce funzionali). Si comprenderebbe finalmente che ormai non è più questione di caritatevole accoglienza da parte di una o più comunità di Sant’Egidio, è questione anzitutto di porre con forte evidenza la problematica quale s’incide nella storia del nostro tempo. Essa ha due aspetti, quello immediato, che vuol dire il come comportarsi difronte ai flussi di immigrati che si rovesciano sulle nostre coste; l’altro, che è conseguente e si proietta nel futuro della civiltà occidentale, e riguarda il diffondersi della pluralità etnica, con la questione della cosiddetta integrazione che non è una soluzione come si dice, ma una questione da ben studiare. Sul primo intanto bisogna far meno pietismo a buon mercato, consapevoli che la maggior parte di questi poveretti ha però avuto a disposizione grosse somme di denaro per passare sui barconi; ma soprattutto bisogna avere netta la consapevolezza che prestarsi acriticamente, senza rigorosi criteri selettivi, a questi flussi migratori, è ormai, per la maggior parte dei casi, essere complici del crimine del nuovo schiavismo. Infatti si sa che i flussi migratori, e quindi la miseria e i continui rischi di naufragi, sono frutto di una ben nutrita e protetta organizzazione di sfruttatori senza scrupoli. E nessuno pensa a combatterli sul serio, piuttosto si favoriscono. Perciò non si tratta certo di buttare a mare dei naufraghi, ma si tratta di propagandare meno falsità e meno falsi piagnistei su una miseria preconfezionata. La maggiore consapevolezza e il delineare con chiarezza i reali termini del drammatico problema in questione, è il primo passo per affrontarlo con giustizia.

