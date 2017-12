totò riina

Corleone, ''U' curtu'' tra i giganti, sepolto a pochi passi dai capi storici della mafia

A Corleone, l’ultimo atto, tra tombe, fiori, lacrime. Nonostante fosse stato scomunicato, ''Totò u' curtu'' ha ricevuto la santa benedizione da don Giuseppe Gentile...

di Rino Marrone | Pubblicata il: 22/11/2017 - 15:55:02 Letto 3601 volte

A Corleone, l’ultimo atto, tra tombe, fiori, lacrime. Nonostante fosse stato scomunicato, “Totò u’ curtu” ha ricevuto la santa benedizione da don Giuseppe Gentile, parroco della chiesa di Maria Santissima delle Grazie di Corleone.

La sua tomba è a pochi passi da quelle di altri mafiosi, morti scomunicati, e della vittima di mafia Placido Rizzotto. Strane coincidenze nella tumulazione tra carnefici e vittime che ci dicono che di fronte alla morte non c’è distinzione, siamo tutti poveri cristi uguali.

Totò Riina rimane però uno speciale tra i “poveri cristi”, perché continua a vivere da morto in seno alla grande “famiglia” del terrore, tra le tombe di Michele Navarra, Luciano Liggio, Bernardo Provenzano, “capi” della tragedia umana che hanno insanguinato la storia siciliana e la storia dell’Italia. A Corleone si torna a piangere per il gran capo morto, così come si è pianto e si piange per i “mammasantissimi” che giacciono nelle loro lussuose sepolture, senza alcuna richiesta di perdono dei propri familiari per il sanguinoso misfatto compiuto.

Morto il gran capo Totò Riina, benedetto alla tumulazione come fosse “povero cristo” uguale ad altri “poveri cristi” morti innocenti, l’interrogativo “sul dopo” appare un semplice intercalare di letteratura popolare con cui il principio non ha mai una fine, contrariamente a quanto si auspicava il giudice Giovanni Falcone e cioè che tutto ha un principio e tutto ha una fine, riferendosi alla lotta contro la mafia che avrebbe distrutto definitivamente le organizzazioni di Cosa Nostra siciliana.

Il dopo Riina lascia immutato lo “status quo” mafioso, nelle sue gerarchie più occulte, nelle organizzazioni malavitose nei quartieri, nelle borgate in cui hanno luogo, anche alla luce del sole, riunioni per eleggere capi mafiosi di borgata, e cresce la paura per furti e rapine, si alimenta il traffico del pizzo e della droga, si intrecciano accordi per pericolose infiltrazioni nel tessuto sociale ed economico. E le famiglie si interrogano su come essere sicuri fuori casa, frequentare le piazze, i centri commerciali, le strade.

Le recenti operazioni delle forze dell’ordine contro organizzazioni di mafia, danno fiducia sulla possibile fine del “principio” criminale, però è necessario che la nostra condizione umana, sociale e di sicurezza risulti più garantita rivolgendo la piena collaborazione all’operato antimafia degli organi dello Stato regionali e nazionali, e occorre che in ciascuno di noi cresca la volontà e la disponibilità di collaborare con i nostri tutori della legge, di rompere il silenzio dell’omertà dovuta alla paura di ritorsioni, anche trasversali.

In passato, il fenomeno della cosiddetta microcriminalità costituiva la “forza nascosta” dell’uomo “d’onore”, il cui onore cresceva a seconda il grado di violenza e nel sangue: estorsioni, autovetture incediate, cascinali bruciati e coltivazioni distrutte, con dinamiche delle organizzazione mafiosa, da Altarello di Badia a Mezzomorreale, da Ciaculli a Cruillas, da Villa Tasca a Porta Nuova, e tra i cantieri edili della nascente circonvallazione Regione Siciliana.

Oggi si è tornati al passato: la microcriminalità è riorganizzata con rapine, assalti a mano armata, alle estorsioni, ed è convincimento di magistratura e investigatori che nulla può essere fatto senza il consenso di Cosa Nostra, l’Assise contro cui lo Stato ha mobilitato tutte le sue forze per il totale raggiungimento della fine del maledetto e antico principio mafioso.

