Coronavirus e inquinamento, Padre Trifirò scrive ai Governanti e a tutti gli abitanti della terra a favore dell'ambiente

''Il Coronavirus ci ha svegliati tutti e ci ha fatto capire che l'uomo per quanto intelligente e potente di fronte alla Natura sia una nullità''.

Carissimi, oggi siamo tutti impressionati, preoccupati e allarmati di quante vittime sta procurando ed ha procurato, questo virus in tutto il mondo e nella nostra Italia e tutti, giustamente, stiamo facendo la nostra parte per cercare di eliminarlo. I nostri Governanti ed i nostri Politici sono stati bravissimi a darci guida ed esempio, aiutati dai nostri Scienziati e da tutti quelli che detengono il Potere Politico, Economico ed Industriale.

Ma mi vengono spontanee alcune domande

Come mai parecchi di questi nostri Governanti, Politici etc., non si sono minimamente preoccupati e non hanno fatto quasi nulla per impedire che milioni di bambini venissero uccisi nel grembo materno dagli inquinanti e dall’aborto consentito dalle Leggi?

Come mai non hanno fatto quasi nulla, per tutti quei bambini specialmente del terzo mondo, che sono morti e continuano a morire perché non hanno nulla da mangiare, per curarsi o per vestirsi?

Come mai questi Signori, non si sono preoccupati per tutti quelli che sono morti e continuano a morire, a causa delle guerre da loro scatenate?

Come mai non hanno fatto nulla per tutte quelle persone che sono morte a causa dell’inquinamento? E qui mi rivolgo in modo particolare ai nostri Governanti e Politici, Nazionali, Regionali e locali, che da più di 40 anni hanno lasciato correre a ruota libera le industrie pesanti.

Sapete che tutti questi morti messi assieme, superano di gran lunga quelli prodotti dal coronavirus? Come mai per più di 40 anni, avete fatto orecchio da mercante a tutti quei cittadini che fino alla noia, chiedevano il vostro intervento per risanare le zone inquinate? Siete a conoscenza che la saggezza popolare e la stessa scienza, dicono che il 60% delle persone oggi muore a causa dell’inquinamento? Siete a conoscenza che tutto il nostro Pianeta rischia il collasso irreversibile, se non si corre ai ripari?

Non pensate che a molti venga il sospetto che tutti Voi del potere politico, economico ed industriale egoisticamente avete riposto la vostra fiducia solo nel dio denaro, cercando in tutti i modi di accumularne sempre di più incuranti degli effetti nefasti sulla povera gente?

Non pensate che a molti venga anche il sospetto, che ora vi siete mossi tutti allarmati, soltanto perché questo virus non guarda in faccia nessuno e che non possa essere al momento sconfitto con il dio denaro?

Non pensate che a molti venga il sospetto che essendo tutti sulla stessa barca, compresi voi, avete capito che anche la vostra vita e quella dei vostri cari non dipende soltanto dal dio denaro?

Non pensate che a molti venga il sospetto che vi siete basati sul quel progresso scientifico che impingua i ricchi e distrugge i poveri e che avendo manipolato sin troppo, le stesse Leggi della Natura, state distruggendo tutto e tutti?

Non pensate di esagerare nelle vostre egoistiche mire di potere, volendo stravolgere leggi e regolamenti che tutelano l’equilibrio della natura, che la stessa senza avarizia ci ha dispensati e questo solo per favorire pochi ai danni della collettività tutta, così come diabolicamente si sta cercando di fare in atto in Sicilia?

Non pensate che a molti venga il sospetto che avete messo in pratica la Legge della Giungla? Legge buona e valida per gli animali dotati dell’istinto dell’autoconservazione, ma non valida per gli uomini dotati di intelligenza e libero arbitrio!

Nessuno vi ha fatto sapere che esiste una Legge Naturale, valida per tutti gli uomini di ogni tempo, razza e religione che si può sintetizzare così:

”Fai agli altri quello che desideri che gli altri facciano a te! Non fare agli altri quello che desideri che gli altri non facciano a te?”

Chi manipola queste Legge non fa del male solo agli altri, ma anche a sé stesso e a tutto il creato, come di fatto purtroppo sembra stia avvenendo.

Carissimi, mi auguro che questo Virus, insieme a tanti dispiaceri paure e dolori, porti anche riflessioni e tanti vantaggi per tutti, perché ancora lo rammento, tutti siamo sulla stessa barca. O ci salviamo tutti oppure perdurando questo incedere, come sino ad oggi fatto, periremo tutti insieme al nostro Pianeta Terra

Carissimi, come dice la saggezza popolare, come dicono da tempo gli scienziati e lo stesso papa Francesco, nell’enciclica “Laudato Sì”, la Natura ci sta mandando molti avvertimenti e se non corriamo ai ripari, rischiamo di scomparire tutti.

Mi auguro che il messaggio della Natura, sia letto e compreso da tutti, specialmente da quelli che detengono il Potere, quindi vi esortiamo a darvi subito da fare, per cambiare rotta e curare il nostro Pianeta per salvare l’uomo.

Pertanto Vi chiediamo:

Nella scaletta dei valori, non mettete al primo posto la globalizzazione, né l’economia e tanto meno il profitto, ma la dignità di ogni persona umana. Risanate subito le zone inquinate della Valle del Mela, della Sicilia e di tutta l’Italia, riducendo a zero gli inquinanti, risanando i terreni dai metalli pesanti e dalle emissioni elettromagnetiche. Riducete ai minimi termini concessioni di mega costruzioni in cemento che distruggeranno altri terreni. Cercate piuttosto di recuperare le vecchie costruzioni inutilizzate nei paesi e nelle città. Incentivate la coltivazione dei terreni incolti e abbandonati perché producano frutti genuini e pastorizia sana, ben sapendo che la terra coltivata e curata da più del necessario per sfamare e far vivere l’intera umanità. Cercate di incrementare la forestazione incentivando la piantagione di molti alberi non solo nelle campagne, ma anche nelle città e nei paesi, perché oltre ad assorbire anidrite carbonica e a dare molto ossigeno, sono una protezione contro le frane e i disastri ecologici. Incentiviamo l’energia pulita come il solare, eolica, idroelettrica etc., evitando di costruire mega industrie inquinanti e se qualche industria dovesse necessariamente sorgere, che sia di piccola dimensione, con quasi zero emissioni di inquinanti e molto lontano dalle abitazioni. Mettete fuori uso tutto quel materiale di plastica, usa e getta come bottiglie, piatti etc. che hanno riempito non solo il suolo terrestre, ma anche gli oceani dove, a dire degli esperti, sono così abbondanti da formare piccoli continenti.

So che questo è un discorso duro da digerire specialmente per coloro che finora si sono arricchiti, massacrando operai e popolazioni, ma penso che questa sia l’unica strada da percorrere per salvare la dignità dell’uomo, il lavoro e la vita di tutti. Proprio questa mattina in TV ci è stato detto che molte specie viventi sono a rischio di estinzione e che nella nostra Italia l’aumento della temperatura è di un grado superiore a quella degli altri paesi.

Mi rivolgo a tutti, specialmente agli uomini di potere che hanno una coscienza e un pizzico di umanità.

Non rimandate il risanamento alle calende greche, come sin qui ad oggi da Voi tutti fatto, eludendo quanto più volte pubblicato dagli organi competenti, ossia inquinamento oltre ogni limite con conseguenti morti, malati e malformazioni neonatali, ad esclusivo beneficio del potere industriale. Il nostro Pianeta è stato massacrato fin troppo e senza ritegno, non continuiamo a fingere di non vedere la deforestazione dell’Amazzonia e lo scioglimento dei ghiacciai e tanti altri mali procurati dall’uomo alla Terra.

Carissimi il Coronavirus ci ha svegliati tutti e ci ha fatto capire che l’uomo per quanto intelligente e potente di fronte alla Natura sia una nullità. Penso che sia giunto il momento di svegliarci, smettere di bleffare e di guardare in faccia la cruda realtà, cercando di ricostruire un mondo migliore per noi e per le future generazioni.

Vi esorta, con affetto, un vecchio parroco che ha lottato, insieme a molte Associazioni, collaborando con il Creatore e con le Leggi della Natura per più di 40 anni e che continua a lottare, per cercare di restituire un ambiente vivibile, agli abitanti della Valle del Mela e del Pianeta Terra.

A nome delle Associazioni

Sac. Giuseppe Trifirò

