Coronavirus, mascherine ai giocattoli. Un'idea per i bambini e i genitori

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2020 - 21:08:36 Letto 737 volte

In poco più di due mesi le abitudini degli italiani sono cambiate. Dal lavoro alla didattica, dalla spesa alla routine quotidiana, tutto è stato stravolto a causa del coronavirus e sotto l’hashtag “andrà tutto bene” siamo rimasti in casa. Passati alla fase 2 restano, ad ogni modo, limitazioni e adeguamenti, tra questi: indossare la mascherina. Un gesto non spontaneo, che abbiamo imparato dalla necessità del momento. E se non lo è per noi adulti figuriamoci per i bambini, che apprendono per imitazione. “Perché non mettere le mascherine a bambole ai super eroi o ai simpatici animaletti di peluche tanto amati dai bambini? Così diventerebbe un gesto normale ai loro occhi.

L’idea – spiega Cetty Mannino, giornalista esperta in cyberbullismo - è nata per caso, osservando i bambini straniti nel vedermi indossare questo nuovo “indumento” davanti il naso e la bocca”. Nell’ultimo Dpcm - disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, all’articolo 3 “Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale” si legge:

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

I bambini dunque non sono obbligati ad indossare la mascherina, ma far diventare questo “oggetto” la normalità nei loro gesti e ai loro occhi, partendo proprio dai giocattoli, potrebbe essere una piccola soluzione per rendere questo tragico periodo più semplice.

