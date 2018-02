Erdogan

Erdogan in Italia: Diplomazia e cattivi pensieri

In Italia, quasi all’improvviso, cioè senza che ce lo aspettavamo, ce lo siamo visto presentare assurto agli onori della ricezione diplomatica ufficiale, con pieno protocollo, persino del Vaticano.

Quando un despota s’impossessa del potere in un paese e con subdola pertinacia lo esercita annullando ogni opposizione ed ogni possibilità di respiro democratico in esso; quando per questo manda in galera decine di migliaia di persone, usa torture ed assassinii indiscriminatamente, decimando e terrorizzando il meglio della borghesia; quando toglie la libertà di stampa e annulla ogni manifestazione di libero pensiero e persino alla moglie impone il velo, il che è senza dubbio compiaciuta esibizione di arretratezza; quando in nome di una fissazione antistorica manda aerei e carri armati ad ammazzare i Curdi nei loro poveri villaggi, noi evidentemente giudichiamo il personaggio in questione come un rozzo tiranno d’altri tempi, indegno di avere un ruolo in un consesso internazionale civile. Ora è accaduto che, mentre per Erdogan maturavamo tale configurazione del personaggio, in Italia, quasi all’improvviso, cioè senza che ce lo aspettavamo, ce lo siamo visto presentare assurto agli onori della ricezione diplomatica ufficiale, con pieno protocollo, persino del Vaticano.

La cosa non poteva non destare qualche impressione, in particolare tra chi è avvezzo a valutare le vicende pubbliche come riflesso di un’idea culturale sempre viva del progresso umano. E magari avrà pensato: si è verificato uno scivolone diplomatico da parte anche dell’accorta diplomazia pontificia? E forse un po’ si. Infatti, anche se gl’italici protagonisti dell’incontro, imprevisto per l’opinione pubblica del paese, si presentavano poi ad essa col cruccio di che ne avrebbe volentieri fatto a meno, resta la domanda: ma gli incontri internazionali non si preparano con accorto discernimento di luogo e di tempi? E se c’erano delle remore non era prudente pensarci meglio? Ha senso incontrarsi senza poter prevedere qualche passo avanti sul piano dei diritti che si sanno lesi? Anche perché è risultato davvero strano che da parte delle nostre figure istituzionali si andasse all’incontro del personaggio con le facce indispettite, quasi che era inevitabile incontrarsi, e bastasse l’atteggiamento indignato a salvare esteriormente le diverse posizioni e a sottolineare i dissapori. Non si poteva attendere un’occasione diversa o un tempo più favorevole alla distensione, in modo che quel ripetuto stringersi la mano per la televisione significasse pure qualcosa e non fosse solo ipocrisia di rito?

Ma no. Sia chiaro che la logica degli avvenimenti ufficiali non è, e raramente può essere, la logica giornalistica di chi è dedito al giudizio del poi e al commento. Dunque Erdogan è venuto in Italia evidentemente dietro preordinati impegni ed è giusto che sia stato ricevuto così com’è stato fatto, passando dal Quirinale al Vaticano, alla Presidenza del Consiglio secondo una normalità che, dietro le facce oscure, sosteneva sicuramente ben chiari fini.

Allora a noi non resta che ripensare l’evento per trarne l’utilità di qualche considerazione. La prima è che ormai in Italia, ma forse non solo in Italia, si è fatta evidente la scollatura tra l’opinione pubblica e il potere che la rappresenta. Questo può agire a prescindere da quella. Gli apparati ufficiali dello stato, si muovono talvolta del tutto indifferenti se un’azione impegnativa è compresa o meno dalla generalità dei ben pensanti, cioè se essa corrisponde in qualche modo allo spirito e alle attese della gente, soprattutto perché tali apparati ormai fanno solo retorica del potere ma sono in realtà solo al servizio dei clan dove il vero potere si esercita. E non esiste più una larga parte di opinione pubblica che conti, costituita o assistita da una intellettualità credibile e impegnata; né l’Europa circa i valori liberali funziona sempre come casa comune. Erdogan può insomma continuare ad ammazzare migliaia di oppositori e venire tranquillamente in Italia ossequiato dai Corazzieri, ma non dalla gente che costituisce il popolo italiano, il quale d’altra parte difficilmente si occuperà di sapere perché sia venuto ora e che cosa sia venuto a fare.

In secondo luogo si registra come i rapporti internazionali oggi si siano fatti soprattutto rapporti di bottega. Il progresso civile della società si è irrimediabilmente rattrappito nella prevaricazione materialistica e nessun paese, tantomeno l’Italia, è in grado di alzare una voce ammonitrice: gli affari sono affari e basta. Si consideri come il clou della visita di Erdogan in Italia si sia avuto, più che negli incontri ufficiali del Vaticano o del Quirinale, nel pranzo dell’Excelsior di via Veneto, cui partecipavano imprenditori, finanzieri, affaristi di vario genere, i soliti, i ben noti, gl’immancabili. Lì si sono consolidate promesse e impegnative, col beneplacito della politica, che ne è garante e per la qualcosa ormai solo sussiste. Per cui hanno voglia gl’idealisti di languire nelle prigioni turche o in tutte le prigioni in cui si soffre quest’epoca di crisi dei principi umano-civili, perché ormai, in prospettiva degli affari, in politica estera si chiude non solo un occhio ma tutti e due, anzi, se è il caso, si chiudono pure le orecchie.

