Faccende del ''Corriere della Sera'' e del giornalismo d'oggi

Avvezzi come siamo al giornalismo di una volta, quando cioè l’informazione puntava di più all’indagine fuori dalla voce comune e dall’ovvio, ci siamo soffermati a nostro modo sulla notizia che il Corriere della sera apra una sede redazionale a Torino e si prefigga di polarizzare l’attenzione dei Piemontesi tutti, con l’aria di chi finalmente colma una grave lacuna. E il nostro modo di vedere tale notizia sta nel fatto che tutto questo inaugurare trionfante non può che suonare male e destare preoccupazione in chi gestisce il quotidiano torinese La stampa e in chi ci lavora. Con il Corriere che viene ad incrementare attività e vendite a Torino, di sicuro La stampa si vedrà sottrarre lettori e prestigio. Sarà un bene questo? Per il Corriere sì, per La stampa certamente no. E non si mancherà di rilevare un fenomeno, quello che Milano è intesa a occupare interessi e mercato di tutto il Nord che conta, facendo un altro sgambetto a Torino, così come ha già fatto, magari con incerto successo e rischio di superfluità, con il Salone del libro.

L’idea che un’istituzione caratteristica di una città vada piuttosto favorita anziché disturbata con forme di concorrenza, evidentemente non è più di moda, faceva parte del buon gusto, dell’antica aristocratica opportunità, non certo delle leggi del mercato. Sicché, secondo la giusta e liberale concezione dello sviluppo dell’economia e perciò dell’impresa, ben venga che il grosso oscuri il piccolo, e quindi non una ma più redazioni di un giornale che primeggia siano aperte in altre città diverse da quella d’origine. L’evento non si può che accettare, reprimendo ogni perplessità, soprattutto quella che viene riflettendo sull’espandersi di un quotidiano, nonostante siamo in un tempo di crisi dell’informazione e della carta stampata.

Ma, visto che ci siamo, aggiungiamo qualche considerazione circa questo argomento. La crisi della stampa in Italia si sa che è particolarmente grave. Sono molti i giornalisti giovani che stentano a trovare lavoro, molti sono quelli che lo perdono; le redazioni per lo più si restringono o si giovano di un giornalismo affaticato o provvisorio. Dunque forse solo il Corriere, fuori della crisi, se la cava alla grande se può permettersi di ampliare l’esercizio fuori Milano aprendo una costosa sede in altro capoluogo. O forse il Corriere ha sovvenzioni particolari, visto che oltretutto dà anche luogo a continue operazioni editoriali, delle quali sarebbe interessante conoscere i rientri?

Si sa infatti che il Italia la stampa è sovvenzionata con calcolata proporzionalità, ma -e qui entriamo nel più sollecitante dei problemi- qual è la vera condizione della stampa in Italia in fatto di reale libertà d’informazione e di giudizio? Perché è facile per dei dignitosi giornalisti dichiararsi liberi servitori dell’informazione a pro del libero cittadino, difficile è esserlo per davvero. E in effetti se in Italia c’è una stampa politicamente ben definita, c’è anche quella cosiddetta disimpegnata, cioè accorta a occuparsi di fatti e problemi al di fuori di ogni faziosità, solo per servire l’opinione di tutti. Solo che a far questo non sempre ci riesce, anzi, per lo più, tutto il giornalismo si muove tra senso comune e ossequio ai potentati aperti e occulti, mal celando le inevitabili remore d’indirizzo e cercando di salvare alla meglio una certa garanzia di equidistanza ideologica.

Tornando dunque al Corriere, certo che può da Milano estendere la sua attività fino ad invadere Torino, in forza di un prestigio che gli viene dalla sua storia e che gli consente d’imporsi; ma quanto è vera la sua conclamata equanimità nell’esercizio dell’informazione? Perché questo resta il problema fondamentale che ci sollecita, in quanto in un regime di democrazia, più libera, varia e provocatoria è l’informazione, più la funzionalità della democrazia è credibile.

È evidente che il Corriere disponga di un opinionismo sinceramente libero in forza di firme prestigiose, da Galli della Loggia ad Aldo Cazzullo, a Claudio Magris a Paolo Mieli (a parte a volte l’imperdonabile prolissità, specie dell’ultimo, che addirittura scambia la terza pagina per lo spazio di un pamphlet), e questo gli conferisce particolari meriti circa la libertà di opinione; ma al di fuori di questo e dei detti nomi, il campo dell’informazione anche al Corriere, quanto va fuori dalla prassi del tempo?

Oggi l’informazione giornalistica consiste nella raccolta di dati forniti dalle agenzie: a queste tutti attingono, per cui nei giornali abbiamo in tutti analogia di notizie e il diverso è solo nei titoli. E questo potrebbe anche in parte accontentarci, se oltre a questo, il giornalismo che vuol ancora contare qualcosa e non cedere del tutto alla crisi, disponesse ancora e molto dell’invenzione individuale del giornalista informatore. Perché l’informazione piatta, quale oggi proviene dai moderni mezzi di comunicazione, rende inutile la figura del giornalista stesso e spiega un po’ anche la crisi dei giornali. Ma se si utilizzasse di più come una volta, e come ancora c’è in America, il giornalismo d’inchiesta; se anche la notizia si sapesse in genere fornita dal giornalista indagatore di vicende e situazioni, avvezzo ad andare oltre e fuori dall’apparente e dal circoscritto, forse la carta stampata avrebbe più senso.

Purtroppo oggi, ad esempio, una notizia di cronaca giudiziaria viene fornita su quanto informa il cancelliere addetto al caso; su un incidente si sa quel che hanno detto al Pronto soccorso; sulle vicende o sulla situazione di una città, va alla stampa quello che ha detto il Sindaco o gli amici che hanno tutto da nascondere; e così via. Per non parlare delle pagine che si dedicano a città e regioni dietro pagamento da parte delle stesse, cioè col denaro pubblico. Ci casca anche il Corriere. Non c’è allora da meravigliarsi se i giornali ormai contino poco e possano vantarsi piuttosto alquanto di colorito chiasso pubblicitario.

