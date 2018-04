Fabrizio Ferrandelli

Governare Palermo, Ferrandelli attacca: ''Orlando nemico di se stesso''

Ospite in tv il leader dell’opposizione sferra nuovi attacchi all’operato del Sindaco

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 03/04/2018 - 16:30:03 Letto 613 volte

Una città che non riparte perché il filo amministrativo si spezza per colpa del sindaco Leoluca Orlando. Questa è Palermo per Fabrizio Ferrandelli, ex deputato ARS e leader dell’opposizione al consiglio comunale del capoluogo siciliano. Ospite martedì 27 marzo scorso a Casa Minutella, noto programma televisivo locale, Ferrandelli ha posto l’accento sugli aspetti bui della condotta del sindaco: l’amministrazione Orlando sarebbe composta di uomini incapaci di iniziativa, non in grado di trovare libertà d’azione per gestire organi ed enti cui sono preposti.

E questa mancanza sarebbe anche volontaria dal momento che, secondo Ferrandelli, Orlando gli uomini di fiducia li avrebbe scelti ad hoc per non oscurare la propria la figura: “Orlando era così consapevole del suo limite nel fare squadra, da scegliere il concetto come slogan per il proprio manifesto elettorale”, spiega con ironia Ferrandelli a Massimo Minutella, in riferimento al “Facciamo Squadra” che ha accompagnato la campagna elettorale di Orlando. “Io sono uno dei sopravvissuti, ma lui ha ammazzato tutto quello che di nuovo e di fresco potesse nascere intorno. Perché è un grande solitario e non tollera, da Re Sole, ombra intorno a sé”. Altro aspetto fondamentale secondo la visione dell’opposizione, sono i rapporti del sindaco con il consiglio comunale. Ferrandelli sostiene che l’atteggiamento di chiusura del suo avversario sarebbe la prima causa di immobilismo all’interno del consiglio: “Orlando disprezza profondamente il consiglio comunale perché lo obbliga ad un confronto. Lui ha un pensiero e se non riesce a imporlo sfugge la partita e si rifugia in alto. Questo è oggetto di paralisi, ed è quello su cui agirei se fossi sindaco.”

La città di Palermo è stata nominata Capitale Italiana della Cultura 2018 all’inizio dell’anno, ma al momento i progetti per valorizzare ed onorare l’ambizioso titolo risultano arenati per mancanza di fondi e voci in bilancio. Ferrandelli ricorda di aver proposto al Comune di Palermo, due mesi fa, di aggirare l’ostacolo con uno stratagemma: in attesa di ricevere i due milioni di euro stanziati dalla Regione Sicilia e dal MiBACT, nella fase di bilancio preventivo il sindaco avrebbe potuto approvare l’anticipo della somma così da poterla impiegare subito. “Questa cosa non è accaduta, per cui adesso c’è la paralisi” ammette Ferrandelli, “E adesso il comune di Palermo non può realizzare nessun evento culturale fino a quando non si vota il nuovo bilancio”.

Trascorsi ormai sei mesi dal voto, Ferrandelli ha riflettuto anche sulla possibilità di ricandidarsi a sindaco per la terza volta: “Non lo so. Queste due campagne elettorali mi hanno provato e fare il sindaco impone dedicare anni della propria vita esclusivamente a questo. Devo essere anche capace di capire se è tempo per dare un contributo o è tempo per fare altro”.

